自稱熱愛高球納稅人登廣告　促收回粉嶺高球場部分地建屋

土地大辯論已經結束，土地供應專責小組去年底更已向特首林鄭月娥提交最終報告，其中建議先收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，用作興建房屋，引起高球場及業界強烈反彈。 不過，有自稱一批熱愛高球運動的納稅人，今日（22日）於報章刊登廣告，稱管理粉嶺高球場的香港哥爾夫球會「高不可攀」，要等候多年才能入會，惟年事已高感到「啼笑皆非」，故希望政府聽取民意，收回部分高球場用地。

土地供應專責小組提出政府先收回粉嶺高球場32公頃土地建屋。（資料圖片）

建議為全港利益 收地建公屋解燃眉之急

有市民以「一班熱愛哥爾夫球香港納稅人士」為名義，於報章刊登廣告，指自己是一班香港土生土長、50年代已熱愛高球運動的納稅人士。他們指出，對加入管理粉嶺高爾夫球場的香港哥爾夫球會，是「高不可攀」的會所。他們又稱，即使部份人具備入會資格，但仍要等候20多年至今、已年屆70歲才獲通知可入會，成為「非假日會員」。

他們表示，這時候年事已高，對高球運動愛莫能助，仍要付高昂入會費用感到「啼笑皆非」，建議為了全港利益，若可收回部份用地，興建公屋「以解土地荒的燃眉之急」。冀望政府聽取民意，還納稅人「一個公道」。

粉嶺高球場是否收回，近年來引起極大爭議，政府至今仍未明確表態是否會收回用地，惟土地供應專責小組早前提交的終極報告已明確指出，應先收回約32公頃的部份用地，發展房屋應對中短期的土地供應缺口，其餘140公頃土地則待政府考慮重置球場合適地點、所需時間、生態及文物保育等因素。