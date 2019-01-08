土地供應專責小組去年12月31日終於向特首林鄭月娥提交終極報告，其中最具爭議的粉嶺高爾夫球場用地去留一項，小組建議先收回32公頃用地局部發展。然而，這建議仍是兩不討好，支持及反對方皆繼續對小組口誅筆伐。 回望過去16個月的工作，小組主席黃遠輝坦言從未後悔將高球場納入諮詢選項，以及建議先局部收回的做法。他認為高球場是需要全面收回的，但小組有責任要求政府先回應重置的地點和時間等問題，才可落實處理其餘140公頃的球場土地。

土地供應專責小組向特首提交最終報告，建議優先發展八個選項，包括發展棕地、局部收回粉嶺高球場，及在東大嶼填海。（洪嘉徽攝）

難阻兩極化爭議

2018年2月6日，小組舉行第九次會議，其中一項議程是討論私人遊樂場契約用地，當中包括研究粉嶺高球場建屋的可行性。黃遠輝接受《香港01》專訪時透露，當在會前知悉這幅用地會納入小組研究範圍，便知道它在未來的日子裏將引起社會極大爭議，甚至出現意見兩極的局面。「兩極化的意思是，一或收回、一或保留。」

被問及是否後悔因將高球場納入土地選項而在諮詢期備受抨擊，甚至因向政府提出需要收回球場，導致有人揚言要去北京「告御狀」，令他「以後無運行」，黃遠輝不假思索地答：「唔會後悔！」他更反問：「為何要後悔呢？」

他解釋，就算小組避而不談粉嶺高球場選項，爭議最終還是會出現。他重申，本港土地供應短缺，已經沒有條件不去考慮短中期的選項建議。「為何要迴避這個問題？即使高球場不是一個選項，是否代表社會就不會討論呢？今次的公眾諮詢，大家在不同場合、不同情況就這個議題表達意見，然後我們用大家都認同且比較廣泛的方式收集意見，因而掌握到社會的主流意見。我認為這才是最好的解決辦法。實際上，如果沒有這個收集民意的過程，報告的結果仍會是不斷的（民意）兩極化。」

須考慮重置地點及時間 根據小組最終報告，小組向政府提議分兩階段發展，首先發展球場位於粉錦公路以東約32公頃的土地，公路以西約140公頃則交由政府考慮重置時間及地點。小組報告亦顯示，利用私人遊樂場地契約用地一項，在問卷及電話調查上，分別獲54%及61%受訪者支持，證明大多數民意是站在收回高球場的一方。 然而，小組建議的方案甫出台即引起不少質疑和批評。支持收回球場者覺得小組懦弱、不敢直接提出全面收回方案；反對收回球場者則狠批方案荒誕、扼殺高球運動發展，甚至會對香港作為國際大都會構成負面影響。一個兩不討好的方案令小組猶如豬八戒照鏡——裏外不是人，究竟小組此舉是否「委曲求全」？抑或希望「袋住先」？黃遠輝重申，如果要發展粉錦公路以西140公頃的土地，必須考慮重置球場的合適地點及重置所需的時間，但這顯然不是三、五年間可以做到的。「我們甚至需要考慮如何克服該處的環境，以及工程技術和保育歷史上的挑戰。既然諮詢文件這樣寫，到公眾諮詢的時候，其實大家較少談及重置及其他方案等，因此，我們需要忠於原來的諮詢文件。」 他否認現在小組的建議是委曲求全，而是必須要求政府回應全面發展的種種問題，才可以走下一步。「假如全數收回（高球場）是因為房屋問題嚴峻，需要較大面積土地發展，連粉錦公路以西都要考慮，那麼大家需要共同考慮是否重置球場。不重置的話，到底對於這項運動、球場的歷史價值、環境生態保育價值的影響，究竟應該如何處理？我們始終需要一個答案，才可達到全數收回。因此小組有責任如實反映，當中絕對不存在委曲求全。」

要為下一代未雨綢繆。我不希望下一代重蹈我們的覆轍，不希望若干年後有另一個土地供應專責小組再做一次我們的工作。 黃遠輝

信自己不是周永新2.0

其實，社會各界參與其中的「大辯論」固然精彩，但更多人關注黃遠輝的下場。「黃遠輝會成為下一個周永新嗎？」這個疑問，相信是整個諮詢中的一個亮點。港大社會工作及行政學系榮休教授周永新曾「出山」協助林鄭研究香港退休保障，豈料他提出的「全民退保」方案被林鄭束之高閣，周永新更被指慘遭「用完即棄」。情何以堪的一幕會否歷史重演？

外間不少人冷眼旁觀，等待黃遠輝被「秋後算帳」，連「過來人」周永新去年10月接受《香港01》專訪時，亦寄語對方要有心理準備。周永新當時說：「以我當時的經驗，事後很多官員都怕了和我接觸。」他更叮囑黃遠輝：「千萬不要遷就、揣摩、評估政府想要或者不想要什麼結果。」

觀乎黃遠輝過去16個月的言行，他沒有刻意遷就政府，否則不會在填海方面發表「不可以用1,000公頃諮詢得來的民意，作為支持1,700公頃的理據」的金句，甚至令人感到小組要與林鄭提出的「明日大嶼」計劃對着幹。

「當然唔會成為周永新第二啦！」黃遠輝斬釘截鐵地說：「我認識周教授，他是一位非常德高望重的學者，我不可能成為第二個他或者他的2.0。但我相信，最重要的是我們做的工作是否如實反映着社會上的主流意見。另外就是小組做的工作是否得到社會上大多數的認同，實際上，我見到社會上不少人支持小組的工作，甚至鼓勵我自己去做這方面的工作。」

小組建議局部收回高球場。（洪嘉徽攝）

今次小組報告除提出八個優先選項之外，另一重點是提及香港必須建立土地儲備，需要以長遠及宏觀的目光與思維規劃額外土地，並且能夠提供更多可隨時動用的「熟地」，以備不時之需及提供規劃彈性和空間。黃遠輝認為，政府有必要汲取今日的教訓，不要再重蹈覆轍。

「從今次公眾諮詢來說，大家都比較認同長遠而言需要有土地儲備。一方面應付未來一段時間未能預計得到的需求；另一方面要為下一代未雨綢繆，我不希望下一代重蹈我們的覆轍，不希望若干年後有另一個土地供應專責小組，再做一次我們的工作。」

上文節錄自第145期《香港01》周報（2019年1月7日）《「土地大辯論」後記 黃遠輝無悔倡收高球場》。

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