【派錢4000蚊】申請表仍要郵寄　郵資不足隨時無錢收兼白蝕郵費

政府派4,000元的「關愛共享計劃」雖然未正式接受申請，但申請表本周一（21日）開始派發後，已多次傳出「派斷市」，立法會議員及區議員紛紛將辦事處變「印刷工廠」，為市民打印表格及解答疑問。 政府籌備了近一年才推出，申請卻未有電子化，仍十分原始要求市民提交實體申請表。市民下月1日起可遞交申請，不過郵寄申請表及資料時要留意信件重量，料全份超過30克，只貼一般郵資2元郵票，將出現郵資不足而不獲送遞信件，政府派錢隨時見財化水，更會倒蝕郵費。

各民政諮詢中心昨（21日）開始派發「關愛共享計劃」申請表格。 （李家偉攝）

最少要用三張紙 區議員批不環保

新民主同盟大埔區議員任啟邦表示，由於民政署職員不清楚申請細節，而政府熱線長期亦無人接聽，過去兩天有逾百名街坊到辦事處查詢及取申請表。他稱每名市民查詢連填表，最少需時10分鐘，有不少人在排隊查詢後，始知扣減退稅或差餉寛減等後，只能獲百多元，感到無奈：「飲餐茶都唔夠！」



任啟邦批評政府不設網上申請，是相當不便利及不環保，「最慳皮都要三張先搞得掂，雙面影印（申請表），加上合併影印銀行簿同身份證。」被問到政府是否接納合併影印，他就笑言：「唔係咁，紙用得太多，多得唔合理，再唔OK真係要帶隊人去請願！」

他又說，不少特別個案是政府網頁中未有列明如何處理，「無人可以解答到我哋，只可以用集體智慧了解。」他促政府舉辦簡介會清晰交化細節。

尹兆堅：市民批「退錢都退得衰過人」

立法會議員尹兆堅批評，政府花近一年籌備如何派錢，最終仍問題多多，連表格都不足夠，反映行政應變能力差，「搞咗接近成年都咁甩碌，第一日早上10點就無表格派，政府唔係預咗幾多人拎嘅咩？」其辦事處職員在過去兩天，共趕印約8,000份申請表派予市民。



除了表格不足，要求市民遞交多項證明文件的規定亦遭詬病。尹兆堅直言，不少市民都認為手續複雜，程序亦過於嚴謹，批政府有行政失當之嫌，促政府簡化申請程序。「唔止一個市民問『政府係咪當市民係賊』，批評政府『退錢都退得衰過人』。」他認為，申請表中包含住址、銀行戶口及身份證號碼等資料，文件受《宣誓及聲明條例》保障，政府可簡化或減少附加文件的要求。

↓↓「關愛共享計劃」簡介會簡報，附表格樣式↓↓

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2元郵資不足 申請表隨時被銷毀

寄送本地郵件最低為2元，重量上限為30克，如果超過這個重量，需付更高郵資。正如上文所述，申請人需至少提交三張紙，極易超重，如沒有到郵政局磅重支付應繳郵資，而只買2元郵票貼上去，勢無法送遞到在職家庭津貼辦事處處理。

據香港郵政網頁，郵資不足的郵件，須由收件人憑通知書到指定郵政局繳付欠資及附加費用，才能領取郵件。由於普通郵件不設追查服務，沒有回郵地址而又未能成功派遞的郵件，將按既定程序銷毀。政府部門一般不會收取這類郵資不足信件，若無寫上回郵地址，申請表將卡在香港郵政。為讓申請表能安全送抵職津辦，市民應準確量度郵件重量，並依重量貼上相應的郵票，及寫上回郵地址，避免郵件被銷毀。

2018年3月，財政司司長陳茂波公佈「關愛共享計劃」，「拾遺補漏」向沒有受惠於當年預算案「派糖」之人士補發4,000元，預計最多有300萬人受惠。惟領取這筆錢的條件要符合一系列條件，究竟哪些人才可領足全數？

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家庭主婦欠住址證明 申請麻煩

民主黨主席胡志偉亦狠批政府是次發放津貼安排荒謬，「諗成年，細節仍然咁多唔清楚，市民好難申請，由好事變咗滋擾！」他特別指出，不少家庭主婦及畢業生未有住址證明，須同時附上結婚證明文件或出世紙，以證明與戶主的關係，惟使用的信封不同、文件數量多寡亦會影響郵資，直言情況令人困擾：「郵費不足隨時令申請石沉大海，想像唔到之後會有幾多爭拗，手續上嘅細節無以人為本，無考慮到市民嘅實際困難。」