【面斥不雅】黃龍坑保育區淪洗衫場　四部門互卸　環保署：無發現

位於北大嶼郊野公園的黃龍石澗有「玻璃水」美譽，惟網民發現有人湧到該處洗衫晾衫，更疑似使用洗潔精污染環境，及遺下大量垃圾，記者亦曾直擊有市民攜同衣物及膠樽上山。翻查資料，涉事地點已被規劃為《分區計劃大綱草圖》中的「自然保育區」地帶，作用為保護和保存區內現有的天然景觀、生態系統或地形特色。記者追問漁護署、民政事務處、渠務署、環保署等四部門對事件有否跟進，所得到的答覆分別是有關地方不屬其管轄範圍、自己部門無執法權、已向其他部門轉介，及經巡查後無發現，有證據時會採取適當行動。

香港01記者本月9日（星期三）早上約11時曾到黃龍石澗下游位置視察，發現該處有人以鐵枝架起晾衫棚，晾曬大量清洗過的物件，包括衣物、毛巾、甚至內衣褲，溪澗水中及四周殘留大量塑膠及無法自然分解的垃圾，石澗猶如私人洗曬場，與四周自然風光形成強烈對比。事緣日前有網民上載多張照片，指數名女子彎腰在石上洗內衣褲，河水中隱約有泡沫，疑有人使用可起泡的洗潔液，現場亦有桌椅、月曆及疑似自行搭建的帳篷等生活用品，有人亦會生火煮食。

涉事地點架起一個由離島民政事務處設立的「請勿下水」警告牌。（資料圖片／蔡正邦攝）

規劃為「自然保育區」 具保育目的

翻查資料，政府於2017年核准《東涌市中心地區分區計劃大綱草圖》，約9.49公頃的用地劃為「自然保育區」地帶，涵蓋黃龍坑及其河岸地帶和上嶺皮村以南的成齡樹林，當中包括涉事地點。政府又指，此地帶的規劃意向，是保護和保存區內現有的天然景觀、生態系統或地形特色，以達到保育目的及作教育和研究用途，並且分隔開易受破壞的天然環境，以免發展項目對這些天然環境造成不良影響。

民政事務處無執法權 不屬漁護署管轄範圍

涉事地點架起一個由離島民政事務處設立的「請勿下水」警告牌，但對於上述情況，民政事務處沒有執法權力。由於該處不屬郊野公園範圍，漁護署發言人曾表示，有關位置並不屬其管轄範圍。

渠務署﹕就個案轉介相關部門跟進

渠務署回應事件指，該署過去一年沒有收到東涌黃龍坑河道內關於水污染的投訴。該署已就有關個案轉介相關部門跟進。

環保署﹕過去一年無投訴 有證據會行動

環保署表示，過去一年沒有收到市民就東涌黃龍坑河道水污染的投訴，最近到該處巡查時，沒有發現有人清洗衣物，並注意到有關部門已在河道附近的當眼位置豎立警告牌，提醒市民在該處下水會有危險。根據《水污染管制條例》，任何人士排放污水到河道即屬違法。環保署指，就事件作出跟進，如有足夠證據，會根據上述條例採取適當行動。