【高鐵】西九車站助理農曆新年須連返十日　請病假要扣人工

農曆新年將至，高鐵客量料迎來高峰期。有西九站車站助理向《香港01》投訴，指上周一（21日）突然收到上司通知，稱所有車站助理及車務員於2月1日至10日期間都必須上班。換言之，員工在農曆新年期間，無間斷連續10天上班，倘期間請病假亦會扣人工。 職工盟總幹事蒙兆達批評，雖然僱主會為僱員補假，但做法不近人情，令職員大失預算，批評僱主：「使人唔使本，將員工當係棋子任舞！」

西九站車站助理聲稱，公司要求所有車站助理及車務員，於2月1日至10日期間都必須上班。（資料圖片）

現時西九站的保安及客戶服務等工作，港鐵已外判予「國際永勝護衞管理公司」。車站助理王小姐指出，公司早前並無透露在農曆新年期間要「連返十日」，她明言：「我知嘅話一早唔做！」

農曆新年一定要上班

她又說，公司周一才告知他們上述要求。因此，即使員工現時決定離職，因由於受制於一個月通知期，他們於農曆新年期間仍要上班，否則要賠償一個月工資。

請病假要扣工資

王小姐又說，在收到公司通知前，有員工早已訂購機票。不過，有上司親口向她透露，若要請事假，將會扣1,500元表現獎及一日工資；若請病假，表現獎則扣300元，並要扣取一日工資。

農曆新年將至，高鐵載客量料迎來高峰期。（資料圖片）

職工盟：洗人唔洗本

職工盟總幹事蒙兆達指出，根據《僱傭條例》下休息日的規定，凡按連續性合約受僱的僱員，每7天可享有不少於1天休息日。而根據上述條例，被要求「連返十日」的僱員，有權要求僱主於當中安排休息日，若僱主在更表上無安排，僱員可提出投訴。

他又說，在今次的投訴個案中，雖然僱主會為僱員補假，但他強調公司不近人情，未有顧及員工感受。他批評：「唔係補返（假）就大晒，根本就係洗人唔洗本，將員工當係棋子任舞！」

港鐵：已提醒承辦商遵守僱傭條例

記者就事件向國際永勝護衞管理公司查詢，但未獲回覆。港鐵發言人就指出，已就事件向承辦商了解，據知承辦商一向以輪班制度編排員工上班，並有按法例要求為員工提供法定有薪假期，就工作及請假安排亦有與員工保持溝通。港鐵又指，已再次提醒承辦商需遵守相關的僱傭條例，同時亦需顧及員工需求及實際運作需要作出調配。

現時西九站的保安及客戶服務等工作，港鐵已外判予「國際永勝護衞管理公司」。（梁鵬威攝）

勞工處：病假不少於4天兼有醫生紙 不用扣人工

勞工處回覆查詢時指，根據《僱傭條例》下休息日的規定，凡按連續性合約受僱的僱員，每7天可享有不少於1天休息日。在僱員同意下，僱主可另定休息日，代替原來指定的休息日，而另定休息日須安排在同一個月內的原定休息日之前，或在原定休息日後的30天之內。

同時，根據《條例》下疾病津貼的規定，如僱員按連續性合約受僱，而其病假不少於連續4天，及其能夠出示適當的醫生證明書並已累積足夠的有薪病假，他便可領取疾病津貼，而津貼的每日款額，相等於僱員在以下「指明日期」前12個月內所賺取的每日平均工資的五分之四。