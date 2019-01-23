【華為孟晚舟被捕】加媒指孟有秘密護照　實為已曝光中國公務護照

美國將繼續尋求從加拿大引渡華為副董事長孟晚舟，中、美、加三國關係持續緊張。溫哥華《星報》星期二報道，指透過香港公司註冊處查冊，發現孟晚舟有一本秘密護照。 事實上，該本護照早已曝光，實為她2004年，以P字頭的中國公務普通護照，登記為本港註冊「華為技術投資有限公司」的董事。該本護照並未在加拿大的呈堂文件中，亦不知道為何孟晚舟會持有公務護照。

「華為技術投資有限公司」（Huawei Tech. Investment Co., Limited），2004年4月26日的周年申報，孟晚舟以P字頭的中國護照登記為董事。 2004年文件 以中國公務普通護照登記 華為副董事長孟晚舟12月1日在加拿大溫哥華被捕，《香港01》12月6日率先刊發的獨家報道中，已報道她持有香港身份證以及曾持有中國護照。 根據本港公司註冊處資料，本港註冊的公司「華為技術投資有限公司」（Huawei Tech. Investment Co., Limited），2004年4月26日的周年申報，孟晚舟以P字頭的中國護照登記為董事，登記住址為深圳華為的總部。 《香港01》上月已翻查孟晚舟的其他公司註冊、香港物業買賣紀錄，發現她除了上述文件使用中國護照外，其他文件均使用R字頭的香港身份證登記。

孟晚舟12月1日在溫哥華被捕，獲准保釋後住在溫哥華寓所，有中國領事館官員探望。（加通社 / 美聯社）

呈堂文件 不包括2004年護照

在加拿大的保釋聆訊中，美國情報指她過去11年，曾使用四本中國護照，以及三本特區護照，孟晚舟其後亦提交護照副本，證實只有一本特區護照和一本中國有效護照，其他已經剪角註銷。

比對護照號碼，美國情報指的七本護照，並不包括P字頭的中國公務普通護照。《香港01》記者在12月9日，曾以P字頭護照查詢孟晚舟的美國出入境紀錄，顯示沒有記錄（No record found for traveler），記者今日再查詢，結果相同。

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前加國駐華大使：公務護照是威望象徵

加拿大溫哥華《星報》（The Star Vancourver）當地時間1月22日、本港時間23日，以《孟晚舟有多一本護照》為題，報道孟晚舟持有一本P字頭的中國公務普通護照。報道指，該護照並無呈堂，亦不知現時是否有效，但強調公務普通護照，是「elite（精英）」才能申請。

事實上，上述說法，在去年12月，包括《香港01》在內的其他香港傳媒，早已報道。

《星報》引述加拿大前駐華大使趙朴（Guy Saint-Jacques）指，擁有中國公務護照是有威望的象徵，在機場可以使用特別通道，「當我們受到中方請求，指有中國代表團來加拿大的時候，我會問他們為何會有這種護照。」

《星報》亦指，香港財經事務及庫務局、皇家加拿大騎警，拒絕就評論這本護照事宜。