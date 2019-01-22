【華為孟晚舟被捕】律師：加拿大批准九成美國引渡要求

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）周二（22日）消息指，美國已經通知加國政府，將正式提出引渡華為副董事長孟晚舟的請求。 有熟悉引渡案件的加拿大律師表示，加拿大司法部過往批准了九成來自美國提出的引渡要求，暗示孟晚舟幾乎會被引渡至美國受審。

根據加拿大法例，被告人在加拿大被拘捕後，外國政府可在60日內遞交文件和充足證據，正式申請引渡，否則加拿大需釋放被捕人士。

孟晚舟於2018年12月1日途經温哥華轉機時遭加拿大警方拘捕。時隔52日，加國傳媒引述消息稱，美國政府將正式向加拿大提出引渡孟晚舟的要求。

熟悉引渡案件的溫哥華律師博廷（Gary Botting）表示，加拿大司法部過去批准了九成來自美國提出的引渡要求。他指出，加拿大聯邦司法部長需要考慮的是，美國指控的罪行是否同樣在加拿大構成犯罪行為。

美國檢方指孟晚舟等華為代表，涉嫌誤導包括匯豐銀行在內的多家金融機構，讓華為通過香港空殼公司Skycom與伊朗交易。有報道指，相關罪名可被判囚30年。

博廷表示，現階段加拿大律師和孟晚舟將收到由美方提供的文件，很可能是包括美方將來審案時所需之證據和證人摘要。他稱，孟晚舟可向加國提告質疑美國檢方證據不力，惟成功機會不大。他指出，過往的例外都是由於關鍵證人逝世，或證人宣布放棄提供證辭才會出現。

（溫哥華星報）