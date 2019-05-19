【01職人】HR刻薄？一定要壓價？人力資源部拆解「無理取鬧」之謎

如果在網上或街上問打工仔對人力資源部門（HR）的看法，相信不少人都認為 HR 的工作是「出糧」、「面試」、「睇CV」、「炒人」等等；然而，事實上，人力資源部門原來亦可以很友善，甚至面試時的「無理取鬧」其實亦事出必有因！ 《香港01》訪問兩位在人力資源部門工作超過十年的專家，了解部門真實的營運情況，並讓她們解答普羅大眾對 HR 的迷思。

周綺萍直言，「無 HR 會無故好mean（刻薄）去問問題。」（林若勤攝）

點解 HR 咁 mean？

「無 HR 會無故好mean（刻薄）去問問題」安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指，每一個問題都有其背後的原因。對於前線服務人員，無理取罵的客人、刻薄問題更是十分常見：「（如果）有客一走入嚟就鬧你，你會唔會抵得住氣呢？到時人哋一定仲 mean 過 HR ，你咁都處理唔到，就一定唔符合條件。」 面試時又會突然轉用英文問問題，若應徵者依然以廣東話回答，就反映出他的反應不夠靈敏。但她強調，員工與應徵者無怨無仇，絕對不會無故為難對方。 國際人才招聘公司華德士（Robert Walters） 人力資源副董事黃綖婷亦指，不同意別人批評部門做事刻薄，稱其實部門亦會為同事捍衛及爭取福利，為公司保留人才。

點解 HR 要問我有咩缺點？

周綺萍建議，每位應徵者應事前檢視自己的優點、（林若勤攝） 「自己嘅強弱項都唔知，公司點assign（分配）工作畀你做？」周綺萍指其實這類問題十分普遍，又質疑：「調返轉你係佢（應徵者），你覺得 HR 要問你咩嘢？可以用咩方法評估應徵者？應該問咩好？」她強調，人力資源部門是要聘請適合的人，她建議，每位應徵者應事前檢視自己的優點、缺點。

點解 HR 問咁多奇怪問題？

周綺萍指，有公司或希望透過奇怪的問題，了解應徵者的思考邏輯。（林若勤攝） 周綺萍指，現時太多應徵者「準備太充足」，在大學或不同的課程中已訓練好面試；因此開始問不相關的問題，如「太空有幾多件垃圾」等等，希望透過奇怪的問題，了解應徵者的思考邏輯，她又表明不贊成應徵者過份包裝自己：「呃到份工返嚟無用！」

HR 會唔會上網「起底」？

周綺萍指，有部份公司會在面試後在網上社交平台檢查一下應徵者是否妥當，「如講嘅嘢有無同事實唔同，比如話無政治立場，但係走咗去佔中。」她解釋，整件事的重點、最大的問題是在於不誠實，是品格問題；「如果公司同你政見一樣，話唔定仲好welcome（歡迎）你𠻹！」她又提到，如果是一些專業工種如律師等等，如果在 Facebook 上看到有「夜蒲」的情況，因有損形象，也未必批准。

面試時點解 HR 要壓我價？

黃綖婷亦指，要按公司的預算做事，希望大家勿再以為是人力資源部門「壓價」。（歐嘉樂攝） 壓價正是因為公司預算問題，「又唔係（HR）自己落袋！」周綺萍提到，新員工的薪酬範圍是按市價調整，而應徵者本身可議價，若公司提出的薪酬過低，應提出有力證據反駁；但她直言，很多聲稱被壓價的個案，其實是期望過高。 黃綖婷亦指，友善的 HR 甚至會在面試時向應徵者解釋現時的市場環境、證明待遇與市場現況相同等等。她直言部門是公司把關人，要按公司預算做事，希望大家勿再以為是部門主動壓價。

又過一年啦，點解人工加得不似預期？

周綺萍指，人力資源部門負責了解外面的加幅，角色十分重要；「錯咗好大鑊，加多咗就使多咗錢，而且係往後都使多咗錢；（比起業界）加少咗就個個都遞信，一樣好大件事。」她表示，人力資源部門無權單方面調整薪金，若薪金調整幅度未如理想，她建議應與上司溝通了解詳情，因為上司與員工都有份填寫評核表（appraisal），絕對不會不知不覺間調整薪金。

講咁多，你當初畀人interview又係點？

周綺萍憶述，第一次面試時當然心情是十分緊張、害怕，因為「係畀人揀，唔知答案得唔得體，係唔係佢想要嘅答案。」笑言幸好當年未有以上各款刁鑽問題，因此自己對面試這部份從來未感到反感。

周綺萍坦言「HR同外界想像，只係請人並唔一樣！」冀外界理解人力資源部門的工作辛酸。（林若勤攝）

周綺萍直言，現時人力資源部門做的工作已比以往多很多，概嘆在公司的角色就如「家嫂」，是一個吃力不討好的角色；「又唔係我壓價，但又要我做醜人！」即使不受歡迎，但她仍希望外界理解人力資源部門對公司發展十分重要，要照顧同事之餘亦要確保公司與業界情況不會脫軌，「咩都要理」，坦言「同外界想像，只係請人並唔一樣！」冀外界理解人力資源部門的工作辛酸。