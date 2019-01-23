【救救Aidan】需400萬治癌　網民捐款又打氣　消防工會籲同僚響應

七歲男童李羿廷（Aidan）確診患上罕見癌症「擴散性骨肉瘤」，在港已無藥可用。Aidan媽媽及消防隊目李爸爸為救兒子，不惜將全部積蓄拿出，將他帶往美國求醫。惟醫療費用高達400萬港元，不得不公開籌集醫療費。 Aidan母親美國時間昨日（22日）再於Facebook貼文，稱Aidan現時要輸血，並要注射白血球增新藥物，形容自己心情就如「陰天」。雖然病情無好轉，但各界均對Aidan深表同情，一呼百應捐款，不少網民捐出數百至數千港元；香港消防處職工總會更發表聲明，呼籲同僚「出一分力」。

Aidan母親指出，現時他需輸血及注射白血球增新藥物，姑娘替他注射時，Aidan難忍痛楚淚如雨下。（Facebook圖片）

要注射白血球增新藥物 母親：是日陰天

Aidan母親李太再於Facebook貼文，感激各方的支持及關心。不過，她稱Aidan在美國當地時間22日驗血後，醫生表示他需要輸血，並要注射白血球增新藥物。

Aidan在護士為她注射期間，淚如雨下，李太看着兒子，「我的內心亦然」、「是日陰天，像我們的心情一樣。」

直接捐款予Aidan媽媽Peggie Chan 恒生銀行戶口：788-015840-888 戶口名稱：Chan Mei Yee

香港消防處職工總會捐款行動（供會員使用） 中國銀行戶口：012-878-0-012283-5 戶口名稱：香港消防處職工總會 存款後將收據連同收集表傳真至會方：2783 0088

姑娘姐姐替他注射時，淚如雨下，我的內心亦然。 Aidan母親李太

Aidan事件引起不少人關注，李太昨日撰文稱，非常感恩這麼多人關心Aidan和他們一家，「無論是留言鼓勵，捐款支持或幫忙祈禱，我們都衷心感激」。她在Aidan食藥後入睡或小休時間，抽空回覆網民訊息。

市民留言打氣 積極捐款

在李羿廷的Facebook（FB名稱：Ngai Ting Li）所見，不少人留言鼓勵Aidan父母，「加油呀！ 雨後就會天睛架啦！」、「不用害怕，我哋喺香港無限量支持緊你哋」、「陰天過後就會晴天」、「 媽媽要堅強，仔仔要加油，好多人為你打氣，不要放棄」等等。

不少網民紛紛捐款，用行動表示支持，將單據上載至FB，捐款額由100元起，甚至有人捐3,000元。

李爸爸為子治療花光積蓄 消防工會籲同僚捐款

香港消防處職工總會發表聲明，指Aidan爸爸是消防隊目，眼見Aidan在本地接受相關醫療藥物醫治後，進度仍並不理想及成效不大，所以決定自費送孩子到美國醫治。會方指出，李爸爸乃家中經濟支柱，為了兒子生存的一絲希望幾近花光積蓄，日後仍需負擔龐大醫藥開支，確實令他對未來生活感十分傍徨，因此會方特意向各同事呼籲，為李爸爸籌集兒子醫藥費，發揮守望相助精神，協助他及其家人渡過難關。

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去年8月病發迅速惡化 在港無藥可治

李羿廷（Aidan）去年8月因左膝關節疼痛，檢驗結果顯示患上罕見癌症「擴散性骨肉瘤」，其後接受化療，但到11月初，癌細胞已擴至身上多處，不能為他進行切除手術。全港供治療骨肉瘤的化療藥物只得3至4款藥物，而Aidan早前已用其中3款的上線藥物，最後一款藥物的成效不大，醫生已改為舒緩治療。

積蓄僅夠三個月治療費

不過夫妻二人從不放棄Aidan，找到專治療癌症的美國醫院「MD ANDERSON CANCER CENTER」接收Aidan。李太去年12月尾帶着愛子和僅有積蓄前往美國。可是Aidan的病情日趨嚴重，其餘部位亦開始病發，醫生診斷後認為應先立即為他進行化療，並於必要時須為他進行放射治療，預計為期一年。但李太帶去的款項僅供首三個月的化療費用，餘下九個月的醫療費用高達300至400 萬港元，所以不得不公開呼籲熱心人幫手。