【生命戰士】21歲歷14次化療抗癌　社工系女生心願：與父母去大阪

下月即將是情人節，不少情侶都已開始為另一半做好準備，但對於曾兩度確診患癌的21歲女生Audrey 來說，最好的情人，是陪伴她走過漫長抗癌路的家人和朋友。「唔使成日都講『單身狗』嘅，其實屋企人、朋友都可以係好好嘅對象！」她笑說。經歷過骨癌的折磨，Audrey以樂觀的性格，加上身邊人給予的勇氣和力量，雖然現時仍未可以宣告正式痊癒，但她心境上已如鳳凰般浴火重生。正在修讀社工系的Audrey，未來希望用自己的經歷和力量幫助更多人，成為真正的「大眾情人」。 攝影：歐嘉樂

今年21歲的Audrey，留着一頭長髮，外型活潑開朗，原來曾經兩度患癌。(歐嘉樂攝)

Audrey留着一頭長髮，外型開朗，現時是樹仁大學的社工系二年級生。不說不知，她原來曾經有過一段與癌魔搏鬥的漫長歲月。在她一歲半的時候，醫生在她的背部近尾龍骨處發現了胚細胞腫瘤，據Audrey母親向她轉述，當時她年紀小小，但已做了6次化療和一次大手術，才切除了這個腫瘤。但到了2014年，在Audrey16歲時，她背部又再出現嚴重不適，需要入院，「醫生喺我背脊第3、4條肋骨嗰度，發現咗另一個叫做尤因氏瘤。做咗14次化療同一次大手術，切除嗰兩條肋骨同埋腫瘤。」

患病期間，Audrey慶幸身邊有不少人陪伴同行。(歐嘉樂攝)

身心受煎熬 幸有同行者

「其實過程好辛苦，嗰段時間對我嚟講真係好漫長。」雖然生性樂天，但長約一年的治療過程，對Audrey來說並不輕易，「頭髮甩晒啦，皮膚變咗好黃，冇胃口食嘢，個人又好冇精神，啲內臟又會好唔舒服。」外表改變、身體內也出現各種不明痛楚，但癌症帶來的並不止這些，Audrey指，患病期間心理上的難關更難過。她一個人在醫院接受治療，感到寂寞無助，每天都很壓抑，覺得不被世界理解，而化療藥的藥效，又會令這些痛苦加倍。

在這期間，Audrey慶幸身邊有不少人陪伴同行，令她感受最深的，要數全天候on call照顧的媽媽，「我媽媽係最支持我嘅一個，佢為咗我停工成年，24小時喺我身邊陪伴我......因為『落』緊化療藥時，好多嘢都自己做唔到，日常生活都需要人去照顧。」Audrey形容，患病期間媽媽對她無微不至，亦毫無怨言，而她雖然在患病時要停學一年，與同學、朋友卻從沒疏離，「嗰時其實抵抗力較低，唔可以好似平時咁周圍去玩，通常都要留喺屋企，或者只可以去屋企樓下。但佢哋(朋友)都唔介意，成日嚟探我，又會買啲好食嘅嘢氹我開心。」

在願望成真基金的協助下，Audrey與家人一同到大阪旅行，實現願望。(受訪者提供)

願望成真基金助去大阪 重生里程碑



在住院的時候，Audrey形容生活百無聊賴，只可靠上網解悶。某日她在youtube上看見有人介紹到大阪旅行的片段，於是萌生一個願望，「最想去嘅地方係環球影城，除咗因為有好多機動遊戲，仲因為我3歲時同爸爸去過嗰度影過張相。」當時，有社工向她介紹「願望成真基金」，在機構的幫助之下，Audrey完成所有化療療程後，大阪之旅順利開始，「社工話，呢個願望可以當成完成治療嘅一個獎勵同埋畀自己放鬆。我會帶埋屋企人去，係因為我覺得佢哋花咗好多心機同時間，都需要一個獎勵。」她指，大阪之旅對她來說十分重要，代表着一個里程碑，可以走入人生新的階段。

跟爸爸當年在日本環球影城合照。(受訪者提供)

即使已經完成治療，身體上亦沒有不適，但Audrey仍處於為期5年的觀察期內，需再多待1年半，才可被確認是完全脫離癌魔。但她沒有埋怨過為何會患上癌症，反指患病的經歷成就了現在的她，「我唔太介意講呢件事(患病)，係因為我覺得佢係我嘅一部分。呢段經歷令我改變好多，確立咗自己想做社工嘅方向，亦知道咗自己生存價值......𠵱家會好珍惜身邊每一件事同每一個人。」現時她在大學內十分活躍，亦有幫不同社福機構做義工，希望以自身經歷，勉勵和幫助更多有需要的人。未來她希望成為醫務社工，重回病房與其他病人「同行」，將更多的愛傳播開去。

現時Audrey十分活躍，平日會幫不同社福機構做義工。(資料圖片)

情人節不一定要與情人過，Audrey就指，未來希望能成為醫務社工，重回病房與其他病人「同行」，將更多的愛傳播開去。(歐嘉樂攝)

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