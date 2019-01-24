【派錢4000蚊】被指申請程序擾民　家庭學資處：邊方面擾民？

政府派錢4,000元的「關愛共享計劃」申請表起開始派發，並於2月1日起可以郵寄或親手遞交方式交表。於短短數天內，已惹起社會不少批評，包括表格數量不足、提交住址證明要求繁複等。 在職家庭及學生資助事務處處長李忠善今日（24日）於商台節目上稱，為解決市民困難，現已實施多項改善安排，包括增設電話熱線、毋須提交住址證明等。被問及申請程序是否擾民，他反問「你指邊方面擾民？」並重申市民毋須過份擔憂虛報資料。

不少人斥申請程序複雜。（資料圖片）

無銀行戶口可往觀塘取現金支票

在職家庭及學生資助事務處處長李忠善稱，當局將加印100萬中文版申請表格，從周三（23日）起開始分批派發至下周一；另外，由於表格內有聲明指故意虛報為刑事罪行，亦考慮到如非本人繳交水費、電費，或未有申請戶口，則難以獲得證明，故現時市民毋須提交住址證明。此外，熱線電話亦從28條線增加到34條，並已要求1823提供額外協助。至於郵資不足情況，當局將與郵政局合作會寬鬆處理，確保就算郵資不足亦可收到申請表格。

而如有市民未有銀行戶口，當局會通知他親身前往取現金支票，不過只能於觀塘的辦事處取得。他認為現時大部份市民均有銀行戶口，相信僅為個別個案。

政府派錢4,000元的「關愛共享計劃」申請表本周起開始派發。（資料圖片／李家偉攝）

李忠善：你指邊方面擾民？

李忠善稱過往數日收到最多有關如何取表格、符合資格等問題。而因應不少人批評申請程序過份繁複，被問及是否認同做法擾民，李忠善反問主持「你指邊方面擾民？」

他稱，雖申請表格內須寫有聲明，若市民虛報資料或須付上刑事責任，惟市民無須過份擔心。他續稱，理解市民或有手民之誤，而處理申請時當局亦會進行資料核實，如有疑問會向申請人作查詢，市民可於其時修正錯誤填上的資料。