【流感停課】幼稚園周六起停課　社署勸家長勿帶子女到幼兒中心

流感肆虐，目前累計有372間幼稚園歐幼兒中心要停課，佔整體數目約36%。食物及衞生局聯同教育局、衞生防護中心等召開跨部門會議後，今午（24日）宣布全港幼稚園周六（26日）起停課。社會福利署隨後亦呼籲，市民不要送子女或家人到幼兒中心及特殊幼兒中心，但各中心仍會開放，為個別有困難的市民提供服務。

陳肇始指根據最新數字，幼童的感染流感嚴重個案數字及醫管局兒科病房入住率等因素，可見疫情有上升的情況，故宣布停課紓緩。（余俊亮攝）

衞生防護中心上周五（18日）宣布爆發流感的幼稚園於19日起停課7天，而事隔6日，衞生署更新停課學校名單，累計有372間幼稚園或幼兒中心因流感爆發停課，較上周五大增181間爆發幼稚園，當中以沙田及北區的爆發情況最嚴重。食衛局局長陳肇始今午12時見記者，指早上舉行跨部門會議商討停課安排，經考慮多方面因素，宣布全港幼稚園及幼兒中心周六（26日 ）起，提前放農曆新年假期。

社會福利署亦勸喻，為減低感染機會，市民不要送子女或家人到幼兒中心及特殊幼兒中心，但各中心仍會繼續開放，為個別在照顧子女或家人方面有困難的市民，提供服務。而有需要的家長可善用鄰里支援幼兒照顧計劃，或致電社署熱線2343 2255。

↓↓↓各區幼稚園停課分佈，點擊下圖查閱疫情蔓延變化（截至1月23日）：↓↓↓

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