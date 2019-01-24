【流感高峰】陳凱欣歡迎停課安排　葉建源冀擴疫苗注射至幼稚園

冬季流感高峰期持續，幼稚園爆發情況達超高水平，政府宣布幼稚園及幼兒中心本周六開始提早放農曆新年假期。立法會議員陳凱欣及民建聯蔣麗芸歡迎有關安排，陳凱欣認為政府應提供小學爆發流感數據，以提早作出部署；葉建源則認為流感疫苗注射計劃應該擴展至幼稚園。

民建聯蔣麗芸則關注停課後照顧學生的安排，希望教育局與學校溝通，有否開放校舍照顧學生。(李偉欣攝)

陳凱欣歡迎政府停課安排，但認為宣布較遲，又促請當局提供小學生感染流感數據，以便提早作出準備。民建聯蔣麗芸則關注停課後照顧學生的安排，希望教育局與學校溝通，有否開放校舍照顧學生。她又指出，小學一、二年級的學生與幼稚園學生年紀相約，希望當局可能提供有關感染數字，並建議衞生署應提早安排疫苗注射，避免下次遇上流感高峰期出現大規模爆發情況。

教育界立法會議員葉建源則認為，政府在處理流感問題上仍有不足之處，認為流感疫苗注射計劃應該擴展至幼稚園，冀未來《財政預算案》預留相關撥款。

此外，對於醫管局日前以短片及電郵鼓勵醫護人員，陳凱欣認為，當局的出發點是好，但認為醫護人員見到片段時難免會覺得「離地」，指出現時醫護人員士氣低落的原因是工作量重，以及沒有合理的薪酬補償，希望當局能夠正視問題。