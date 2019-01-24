【沙中線】中科專家質疑證人：怕髒棄監督　履歷被BBC踢爆超支7成

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊，所傳召的結構專家證人於上周五（18日）經已完成作供，而聆訊未完結，工程師學會便在當日發聲明，認同專家就東西走廊月台層板、連續牆及南北走廊底部結構是符合安全。 中科委聘的獨立結構工程專家、港大土木工程系副教授楊德忠今（24日）發新聞稿，就工程師學會所發的聲明表示「震驚」，且強調聲明含糊地引述專家證人的供詞，惟內容並不是完全正確。

中科委聘的專家證人楊德忠今日（24日）下午發新聞稿，回應工程師學會近日對紅磡站專家證人供詞的意見。（資料圖片）

楊德忠發出的三頁新聞稿，當中指工程師學會近日發聲明提及，認同對沙中線項目紅磡站擴建部分專家證人供詞之意見，惟未有指明是哪個涉事方的結構工程專家。楊表示，自己對結構完整性存疑，加上政府專家的證人區達光亦曾表示需進一步計算結構完整性，故他相信工程師學會所認同的專家證人，應是其餘三位，分別代表委員會的Don McQUILLAN、港鐵Mike GLOVER及禮頓Nick SOUTHWARD。

委員會專家McQUILLAN怕弄髒衣服 放棄監督鑿檢

就委員會的專家證人Don McQUILLAN，楊德忠指他獲邀由北愛爾蘭乘搭商務艙抵達香港，惟去年底於工地視察鑿檢期間，卻因「塵土飛揚的環境、沒有機會更換衣服且須直接飛回都柏林」，而放棄視察兩個鑿檢位置。楊德忠又指，McQUILLAN可使用機場貴賓室梳洗，卻選擇放棄監督鑿檢，質疑他未能盡責及發揮其應有職能。同時，楊引述McQUILLAN的供詞「東西走廊層板底板不須安裝任何鋼筋」，惟他的專家報告並未曾核實或計算底層鋼筋是否沒有剪力，且根據混凝土作業守則，底層鋼筋承受剪力，故質疑其證供不可靠。

楊德忠質疑委員會專家Don McQuillan（左）獲邀搭乘商務客位抵達香港檢視開鑿工序，惟因怕弄髒衣物未有檢視兩個開鑿位置。（資料圖片 / 陳晶琦攝）

港鐵專家宣稱參與蘇格蘭大橋項目無超支 實際超支七成

而楊德忠指，港鐵專家證人Mike Glover的專家報告，當中顯示他獲得薩里大學的榮譽博士學位，質疑或有誤導委員會之嫌。同時又引述他的個人履歷，曾參與蘇格蘭的福斯橋（Forth Bridge）項目，且工程在其監督下未有超支，惟楊表示英國廣播公司（BBC）的2011年報道，工程超支了70%，故認為工程師學會發聲明同意專家證人的意見前，應先對專家證人作事實核查看（Fact checking）。

楊德忠又質疑港鐵的專家證人Mike Glover的學歷或誤導委員會。（資料圖片）

螺絲帽拉力僅測試一次 不足以判斷

楊德忠又質疑禮頓的專家證人Nick Southward的專家報告，提及連續牆屬地基，惟因某部分不是地底之下，應被視為上蓋結構的說法。

楊德忠重申，紅磡站擴建工程部分全面評估策略處於第二階段，仍未完結。故他表示，現時評論車站結構的完整性是「言之尚早」，而上述三位專家引用的鋼筋螺絲帽接駁拉力強度，只是展開了一次拉力測試，故不足以作任何判斷。

楊續指，香港是法治之區，承建商擅自修改圖且未經屋宇署審批是違反屋宇署守則；同時又指工程師應發揮監督工程角色、學會應秉承其專業、卓越及持續改善的精神，否則漠視結構完整性將危害全港市民。

聆訊至今經已歷時44天，預計下周一及二（28及29日）結案陳詞後便會完結，委員會將於2月26日向政府提交報告。