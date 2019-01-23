【沙中線】聆訊專家證人　港大副教授批前上司馬時亨「OK論」武斷

沙中線獨立調查委員會聆訊即將踏入尾聲，預計下周二（29日）結案陳詞後便完結。港大土木工程系副教授楊德忠，受指控沙中線工程有剪短鋼筋的中科興業委聘，出任聆訊的專家證人。 楊德忠曾在政府任職，當任財經事務及庫務局助理秘書長時，局長正正是現任港鐵主席馬時亨。他接受《香港01》專訪時，直指馬時亨的「OK論」武斷；又指馬從未接受過工程的專業訓練，反問「憑咩話OK」。惟他相信馬是衝口而出，未有將事件想得仔細透徹。

楊德忠指沙中線醜聞為香港帶來一個很大的教訓，冀政府能汲取經驗。(林若勤攝)

批有人搬龍門 大話冚大話

擁有雙重身份，既是工程師亦同時執著教鞭的楊德忠，在業界30多年，見證行業的幾許風雨，直言沙中線事件帶來莫大的教訓。他指出，2000年期間香港發生多宗短樁事件，令市民對負責地基工程的承建商有陰影，而沙中線醜聞亦再次令市民不禁懷疑負責的工程師為何會弄到如斯地步。

事件發展至今，他認為專業工程師需為事件負責，更稱「錯就要認，打就要企定」，應誠實面對公眾，而不是隱瞞事件、搬龍門以「一個大話冚一個大話」。

正如你病咗睇醫生，開藥畀你都會照食，而社會大眾行經天橋時，都不會質疑係咪安全。 楊德忠指工程師對須具備個人操守

楊德忠擔任中科委聘的專家證人，向委員會提供專業意見及出庭作供，身為學者的他希望其舉動能發揮「身教」作用。他指出，工程師對社會有責任、須具備個人操守，「正如你病咗睇醫生，開藥畀你都會照食，而社會大眾行經天橋時，都不會質疑係咪安全」，冀政府藉事件能真正汲取教訓。

對於鋼筋絞牙扭入螺絲帽的標準不一，楊德忠堅持應跟從BOSA扭入40毫米的設計標準。(林若勤攝) 絞牙扭入螺絲帽長度標準 成為爭拗點 沙中線聆訊持續40多日，對於鋼筋絞牙扭入螺絲帽的長度標準，各涉事方包括政府、港鐵、總承建商禮頓等，至今仍各執一詞。楊德忠表示，任何組織或行業都有不同的專業操守，「各為其主」的事情總會發生，惟他一直堅持，準則應跟從螺絲帽供應商BOSA設計手冊所顯示，絞牙最少須扭入40毫米；又指政府容許測試有3毫米誤差，會讓人誤以為「扭40毫米都係扭左37毫米」。 港鐵及禮頓引用BOSA螺絲帽測試所訂的標準，扭入6成（即扭入26.44毫米）、甚至扭入5成（即22毫米）屬合格水平，楊斥說法「武斷」。

他進一步解釋，BOSA的測試標示為初步報告，「連BOSA都未敢話係最終報告、點可以信晒！」加上港鐵最初提交的準則文件經屋宇署審批，屬法律文件，他指港鐵事後「彈弓手」，是「技術上、法律層面都不是正確做法」，惟他深信大眾的眼睛是雪亮，能夠分辨事情的對與錯。

馬時亨「OK論」揭開醜聞序幕

港鐵工程近年問題叢生，港鐵主席馬時亨去年發表全城嘩然的「OK論」－－「我哋話畀你聽OK就得」，事隔數天，繼高鐵香港段「小問題」後，更大的沙中線醜聞序幕揭開。接着港鐵多名高層被炒，政府成立獨立調查委員會展開聆訊，展開紅磡站鑿牆檢驗，已抽樣檢驗的連續牆102枝鋼筋，當中35枝未達標，比例高達34%。

現時回頭再看，他批評馬時亨過於武斷，「我覺得你（馬）唔係工程人員，冇專業訓練，你憑咩話OK呢？」因此只能相信他是衝口而出，未有將事件想得仔細透徹。

對於大眾最關注車站結構是否安全，楊德忠稱現階段作判斷是「言之尚早」。(資料圖片)

因為真係成個站拆，係世界工程上一個好大笑話。 楊德忠指業界傾向不拆卸沙中線紅磡站重建

對於大眾最關注沙中線紅磡站結構是否安全，楊德忠稱現階段作判斷是「言之尚早」，因設計經修改，須待開鑿後計算及重新核實結構數據，才能衡量是加固或是拆卸重建。惟他透露，業界傾向不拆卸，「因為真係成個站拆，係世界工程上一個好大笑話」，但他認為車站將來供大批乘客使用，不應冒任何風險，無論結果如何應勇敢面對。

指問題源頭是投標制度

聆訊即將結束，預計下周二（29日）結果陳詞後便會完結。楊德忠分析沙中線醜聞的源頭，是投標制度出現問題，「香港現在仲係揀最低標嗰個，事後就成日發生唔夠價。」他認為應參考其他地區如台灣的投標制度，取其投標價的中位數，才能確保工程質素。