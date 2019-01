【沙中線】聆訊未完工程師學會撐安全　會員聯署求撤回：破壞專業

沙中線聆訊踏入尾聲,預計下周二(29日)結案陳詞後完結。工程師學會上周五(18日)發聲明,提及學會雖質疑施工質素,惟認同紅磡站獨立調查委員會聆訊期間,專家證人就東西走廊月台層板、連續牆及南北走廊底部結構符合安全的說法 。 聲明發出後引起多名會員不滿,更發出聯署聲明要求學會撤回。《香港01》取得該份聯署聲明,內容狠批學會的聲明「困擾、欠專業及未能符合公眾期望」,更一度形容沙中線事件是「香港工程界有史以來最大的醜聞」。 有學會會員指,學會未有諮詢任何會員便發稿是「不負責任」,倘撤回不果,不排除召開緊急會員大會要求投票表決。工程師學會會長余錫萬接受電話查詢時,拒絕回應事件。

工程師學會上周五(18日)發聲明,雖質疑施工質素,惟認為車站結構屬安全,聲明引起多名會員不滿。(資料圖片)

根據《香港01》取得的聯署聲明,由21名工程師學會會員發起,內容為回應工程師學會近日對沙中線紅磡站擴建部分專家證人供詞之意見。聯署聲明怒斥工程師學會就紅磡站發出的聲明不僅沒有釋除公眾疑慮,反而令公眾質疑學會的獨立性、破壞其聲譽及工程師的專業。

聯署聲明又引述工程師學會聲明中「即使鋼筋並未完全扭入螺絲帽,東西走廊月台層板將合乎安全」,質疑各涉事方的專家證人就車站結構安全持不同意見,加上聆訊以及開鑿檢驗仍進行中,工程師學會現階段作宣言實屬尷尬。

同時,內容指聲明淡化了港鐵監督工程失職、促請公眾依賴港鐵對結構安全的核實工作及建議,以及有意避免找出導致沙中線事件發生的根源,以上種種令工程師學會猶如「港鐵的發言人(HKIE appear like a spokesperson for MTRC)」,更危害了學會的專業及獨立性。

故聯合聲明促請工程師學會立即撤回「沙中線項目紅磡站擴建部分專家證人供詞之意見」聲明、並就此不當行為向公眾及會員道歉,以及進一步調查事件,防止事情再次發生。

有份發起聯署聲明的資深土木工程師、工程會學會會員倪學仁表示,學會在未有諮詢會員便發聲明是「不負責任」。(資料圖片)

會長拒回應

有份發起聯署聲明的資深土木工程師、工程會學會會員倪學仁表示,學會角色不應參與太多商業行為,應站在公眾安全角度評論事件;加上聆訊仍未完結,不應在毫無基礎的情況下認為結構是安全。倪學仁續指,工程師學會發出的聲明未有諮詢會員,對於誰人負責草議或發放聲明,至今仍然毫不知情。他形容,工程師學會是次「有少少不負責任」,要求學會盡快撤回聲明,否則會召開緊急會員大會,要求投票表決。

《香港01》就事件致電工程師學會會長余錫萬,惟他拒絕回應。

而聯署聲明現正收集其他會員的簽署,將於明(25日)截止。有不願具名、其一發起聯署聲明的會員表示,至今仍未點算簽署數目,惟相信比上次決定時任工程師學會會長黃唯銘的去留數目多。