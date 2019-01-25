政府擬建高架行車道連接機場與港珠澳大橋　應對長遠交通需求

港珠澳大橋去年底通車，不過其連接路工程尚未全部完成。政府今日（25日）刊憲，建議進行香港國際機場與港珠澳大橋香港口岸連接路的道路工程，應付機場與大橋香港口岸間的長遠交通需要。 政府建議，修改連接航天城交匯處，往大橋香港口岸方向的一段現有赤鱲角路支路，並重新定線，包括永久封閉一段現有地面行車道，改建為高架行道；永久封閉部分現有美化市容帶，改為地面行車道。另外，又建議興建一段長約0.4米公里的高架行車道，連接機場及大橋香港口岸。

不少旅客選乘巴士來往東涌及香港口岸（資料圖片）

政府今日刊憲，建議在機場與大橋香港口岸連接路進行道路工程，應付機場與口岸間的長遠交通需求。政府建議，修改連接航天城交匯處，往大橋香港口岸方向的一段赤鱲角路支路，並重新定線，當中包括永久封閉一段現有地面行車道，改建為高架行車道和美化市容地帶；永久封閉部分現有美化市容地帶，改建為地面行車道；以及暫時封閉並重建部分現有地面行車道。

政府又建議，興建一段長約0.4公里的高架行車道，連接機場及大橋香港口岸，並作相關的道路修改工程；另外，暫時封閉施工區界限內的部分地面行車道，以及美化市容地帶；同時作附屬工程，包括地盤平整、興建擋土牆和斜坡、美化環境、渠務、水務等。

政府表示，如任何人反對該項工程建議，必須在3月26日或之前，以書面向運輸及房屋局局長提出，並須在反對通知書內說明其權益，及聲稱受影響的情況。