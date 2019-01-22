【港珠澳大橋】無內地牌Tesla竟由珠海直駛香港　真相原來係咁

港珠澳大橋已經開通多個月，吸引不少人自駕遊到澳門或珠海，日前有人拍攝到一部未有掛上內地車牌的香港Tesla私家車，從珠海駛向香港。何解沒有內地車牌的香港私家車，可以如此大模斯樣行駛？事件令人匪夷所思。《香港01》向有關方面查詢，原來這並不是單一事件，而真相更令人啼笑皆非。

讀者伍先生向《香港01》傳來多張相片，相中顯示一部Tesla私家車從珠海方向，經港珠澳大橋駛往香港，最令人費解的，是車上竟未有掛上內地車牌，為何能從內地方向「駛走」。《香港01》向入境處查詢，發覺原來這並非單一事件，據了解，原來過去曾有不少駕駛者，當經由港珠澳大橋，從香港前往澳門時，因駕駛方向與香港的「左上右落」不同，採用「左落右上」的方式，疑駕駛者不熟悉路面情況，未有及時駛出前往澳門方向，基於橋上沒有位置掉頭，故此只能夠直接駛到珠海關口前，並由當地關口人員安排，才可以「掉頭遣返」。

日前一部未有掛上內地車牌的香港私家車，被攝得從珠海方向經港珠澳大橋駛向香港。（伍先生提供）

事實上，由於港珠澳大橋在設計上，未預有車輛通道從珠海駛向澳門，所以，若然當由香港前往澳門時，錯過進入澳門的路口，駕駛者只能由珠海關口前折回香港，再重新由香港出發，名符其實「行大運」。所以駛經港珠澳大橋時，駕駛者需要特別留神路牌指示。

從香港駕車經港珠澳大橋前往澳門，若錯過往澳門的出口，需要駛到珠海關口才可掉頭回香港。（伍先生提供）

現時，若由香港自駕往澳門，可毋須掛上內地車牌，只掛上香港車牌便可，但須預先申請「跨境私家車常規配額」或「港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」，前者手續繁複兼有配額限制，適合在澳門工作或開設公司的人仕。而「轉乘計劃」較方便，先申請「過境車輛封閉道路通行許可證」及預約澳門口岸停車場便可，但車輛不能進入澳門境內，需要停泊於口岸停車場，再轉乘公共交通進入市區。

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