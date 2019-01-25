位於九龍站圓方商場的戲院The Grand Cinema 今日在其官網貼出告示指因租約期滿，將營業至下月28日，並感謝觀眾11年來的支持。 有市民表示對戲院結業感到錯愕，而和女朋友第一次約會也是在The Grand Cinema，故和女朋友「都係呢個戲院開始的。」 而戲院小食部員工亦指，員工間有傳百老匯將接手經營戲院。

陳先生表示，自己和女友初次約會便是在圓方商場的The Grand Cinema。（侯彩琳攝）

+ 4 + 3 + 2

The Grand Cinema將營業至下月底，市民陳先生對此感到錯愕。陳先生亦回憶，初次和女朋友看電影便是在The Grand Cinema，當時女朋友有恐怖片《瘋人院逐個捉》的電影票，所以相約看電影，和女朋友「都係從呢個戲院開始。」

林太太：與老公初次約會 兒子初次看電影在The Grand Cinema

市民林太太亦不知道The Grand Cinema將結束營業。林太太較常和老公及兒子到該戲院看電影，覺得該戲院較乾淨和舒服，且停車亦較方便。而林太太更指，自己初次和老公約會及兒子一歲時初次看電影，都是在The Grand Cinema。而林太太更笑言，已忘記第一次和老公看哪一套電影，因為自己當時睡着了。

林太太指，常和老公兒子到戲院看電影。（洪業銘攝）

小食部職員：有傳百老匯將接手經營

在戲院小食部工作近六年的姓岳職員表示，公司今日口頭通知員工將會在2月28日停止營業，而員工間亦有傳百老匯將接手戲院和公司將給員工遣散費，惟未獲得正式通知。

岳先生表示結束營業並不太擔心，現在尋找其他工作並等候公司通知。岳先生亦指，工作6年期間見證不少員工「來來去去」，對戲院亦有感情。

不願上鏡的小食部職員岳先生指，員工間有傳百老匯將接手經營。（侯彩琳攝）

有效期在3月30日或之後的會員 可辦理退款

記者以市民身份向櫃檯職員查詢現時是否能辦理會員卡，職員表示因下月停止營業，故不再辦理會員卡。而原本持有會員卡，且會員卡有效期在3月30日或之後的會員，可在1月26日到2月28日到戲院辦理退款，而會員卡有效期在3月29日或之前者，則不獲退款。職員亦透露會有其他戲院接手營運，惟沒有透露詳情。

The Grand Cinema會員黎小姐得知戲院結束營業消息後到戲院辦理退款手續，並獲退款160元，過程亦快速方便。黎小姐指，會籍將於7月到期，本身未有預計會獲退款，指「退比我已經係Bonus。」