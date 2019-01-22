政府推電競實習計劃　資助僱主聘請實習每人每月最多7500元

署理創新及科技局局長鍾偉强昨日（21日）發表網誌，指將於今年上半年推出「電競實習支援計劃」，為電競業僱主聘用最多三名實習，提供長達一年、每人每月最多7,500元的資助，以協助培育業界人才。數碼港亦會推出「電競行業支援計劃」，為業界在數碼港以外舉辦的電競活動，提供最多50萬元資助，及可出資一半支援業界參與電競行業展覽會及境外交流團等。

數碼港將推出「電競行業支援計劃」，為業界團體於數碼港以外舉辦的電競活動，提供最多50萬元資助，及可出資一半支援業界參與電競行業展覽會及境外交流團等。（資料圖片 / 林若勤攝）

鍾偉强撰文指，政府向數碼港注資1億元，支持本地電競產業發展，當中遊戲開發、科技應用、電競賽事推廣、籌辦和直播比賽、直播分析評述及選手培訓等獲得發展與商機。

他表示，數碼港於旗下培育計劃及創意微型基金，設立特別名額予從事電競與數碼娛樂範疇的初創者和公司，目前數碼港共有84間相關行業公司。此外，「電競實習支援計劃」將於今年上半年推出，為電競業僱主聘用的最多三名實習，每人提供長達一年、每月最多7,500元的資助。數碼港亦將推出「電競行業支援計劃」，為業界團體於該場地以外舉辦的電競活動，提供最多50萬元資助，及可出資一半支援業界參與電競行業展覽會及境外交流團等。