調查指五成市民憂未來半年經濟狀況轉差 　團體倡設過渡房屋基金

新一份財政預算案公布在即，公屋聯會與新論壇今日（23日），發表對財政預算案及房屋的調查結果。結果顯示，近五成受訪者對本港未來半年的經濟狀況感悲觀，同樣近五成受訪者認為政府應投放最多資源於土地及房屋政策。當中近九成人認為樓價太高，五成人認為應設立「過渡房屋基金」。 公屋聯會建議政府於未來10年，應平均供應不少於2,000間過渡房屋單位，並設立不少於60億元的基金。而因應早前進行的「樓奴指數調查」，他們又建議恢復首置貸款計劃。

公屋聯會與新論壇發表對財政預算案及房屋的調查結果，結果顯示，近五成受訪者對本港未來半年的經濟狀況感悲觀。（張嘉敏攝）

公屋聯會及新論壇於本月10日至16日期間，透過電話訪問，以隨機抽樣方式，收集共1,021名市民的意見。

調查結果顯示，整體有47%的受訪者估計本港未來半年的經濟狀況會變差。而有近47%受訪市民認為政府最需要投放資源於「土地及房屋」，其次為21.8%的「醫療衛生」。當中以25至34歲的年輕受訪者最關注土地房屋議題。

另外，調查顯示有89.7%的受訪者認為樓價太高，超過一半人認為樓價要下跌4成以上。同時有一半人認為須設立「過渡房屋基金」，至於置業措施方面，最多人認為應減收首置人士樓宇印花稅、佔65.7%，其次為恢復首置貸款計劃。

公屋聯會及新論壇建議，政府應設立不少於60億元的過渡房屋基金，於未來10年，每年平均供應不少於2,000個單位。另外，建議放寬首置人士的置業規限，包括放寬首置人士可有9成按揭、豁免印花稅等，尤其針對置業意欲較高的25至34歲人士。

因應早前《香港01》與公屋聯會進行的「樓奴指數調查」，以每月平均儲蓄1.3萬元計算，須以不少於128個月儲備首期，顯示市民難以負擔私樓樓價。公屋聯會建議應恢復首次置業貸款計劃，以補資助房屋的供應不足。他們建議可以居屋白表申請者的入息及資產限額作基礎，每年提供不多於500個名額，而禁售年期則為不少於5年。

公屋聯會總幹事招國偉稱，過渡房屋基金主要用作，資助社福機構興建過渡房屋，及翻新舊屋邨之用。他認為可有助政府作恆常性供應過渡房屋單位。他又認為政府應透過新一份財政預算案，向市民顯示改善住屋問題的決心。