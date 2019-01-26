【流感高峰】醫生谷爆集會　梁智仁：人手不足非醫管局獨力可解決

流感高峰期，前線醫護人員壓力爆煲！公立醫院醫生今日集會以表不滿，而醫院管理局主席梁智仁今早（26日）則透過電台向市民及醫護致歉，但指人手問題並非一夕一朝能做到，更非醫管局獨力能解決；但會跟進醫護的訴求。

醫學界立法會議員陳沛然、公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟計劃於今日，在伊利沙伯醫院舉辦「不在沉默中谷爆」申訴大會。陳沛然又撰文批評：「不要將政策的後遺症和責任全部推給前線。」

對醫護先後集會表不滿 感痛心且抱歉

醫管局主席梁智仁今早透過《香港家書》隔空回應，他先向在公院留醫的病人致歉，「醫護人手確實不足，我在這裡首先向你致歉」；對於公院醫護先後走出來訴說工作苦況，「我作為醫院管理局主席，見到這個情況，實在是痛心又抱歉。」

流感高峰期持續，病人逼爆公立醫院。（資料圖片／歐嘉樂攝）

面對醫護人手供應短缺問題，梁智仁重申醫管局一直都盡力應對，但始終沒有可以即時徹底解決問題的方法。他強調要解決問題，不是一朝一夕也非醫管局獨力能解決。

對於醫生團體的訴求包括減少醫生的行政工作和設法挽留資深醫生，梁智仁稱醫管局必定會跟進。他亦曾到英國游說港人子女從醫學院畢業後，回港以有限度註冊到公院服務；護士方面，除每年招聘逾2,000人，醫管局也透過中介公司，聘請臨時工性質的護士。

冀市民體諒公院服務緊張情況 強調非找借口辯護​

梁智仁又說：「你或者覺得我是為公立醫院服務不足找借口辯護，我明白這也是有些人的看法」，惟公院急症每年照顧220萬人次；專科門診照顧逾770萬人次；住院服務的則超過180萬人次，故醫護每日面對的沉重工作壓力，「希望市民能諒解現時公立醫院的情況，明白我們同事的辛勞。」