【流感高峰】逾60人出席申訴大會鬧爆政府　前線醫生：醫護捱義氣

冬季流感持續肆虐本港，公立醫院服務爆煲，一眾公院醫護人員工作量巨大，怨氣沖天，繼本周日（20日）護士協會上街集會後，今日（26日）兩個醫生工會聯同立法會議員舉辦申訴大會，直接與食衛局局長陳肇始和醫管局行政總裁梁栢賢申訴前線工作苦況，逾60人抽空出席。 代表之一的前綫醫生聯盟副主席陳子泰指出，流感年年有，但每年醫療服務都做得很差，醫護人員均在「捱義氣」，但期望與實際提供的醫療服務有落差，令醫生與病人有大拗撬。

逾60人出席申訴大會，以「爆」字表達他們的工作量及怒火。（林若勤攝）

+ 2

護協周日舉行「做爆、不如鬧爆」集會，約150名醫護和市民參加，要求政府增加資源，改善公立醫院人手等問題。今天公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟和醫學界立法會議員陳沛然再發起的「不在沉默中谷爆」申訴大會。

前綫醫生聯盟副主席陳子泰指出，流感每年都發生，但每年醫療服務都做得很差。（林若勤攝）

前綫醫生聯盟副主席陳子泰指出，流感每年亦會發生，但每年醫療服務都做得很差，令醫護及市民均很失望。他指，申訴大會目的之一，是希望政府能提出短期措施，以渡過今年的流感季節，例如加強公私營協作，以疏導病人。另外，他期望政府提出長遠改善措施，以確保未來再踏入流感季節時，同樣情況不會再發生。

陳子泰並指，一直以來醫護人員均在「捱義氣」，「醫護已無法斤斤計較，但整個工作環境都令大家好不滿。大家都想提供更好的服務，但期望與實際提供的有落差，令醫生與病人有大拗撬。」

何栢良（左）向陳肇始（右）送上一對寫有「全港學童，到校打針」的揮春，希望政府可全面落實在幼稚園及小學到校接種流感疫苗。（林若勤攝）

何栢良：多年來應對措施成效不彰

港大感染及傳染病中心總監何栢良在會議開始前指出，政府應對流感爆發的成效多年來都不彰，力度亦不足夠，「鬧爆其實在過去已發生多次，看不到政府管理層有認真處理，及聆聽同事意見。」他指今天代表本港兒童及家長，以請願者身分，希望向局長送上一對寫有「全港學童，到校打針」的揮春，希望政府加強推廣疫苗注射，以減少患病人數，從而紓緩醫療服務壓力。

他希望政府可全面落實在幼稚園及小學到校接種流感疫苗，並把70%以上的接種率定為政府承諾的指標。他認為接種率的提升，可有助預防社區爆發。他指澳門及台灣學童接種率都在70%以上，故兩地學校沒有嚴重爆發，亦毋須停課，澳門急症室及病房沒有爆滿，醫生亦毋須額外加班去應對疫情。他並指，政府在過往幾年只推出「微細」措施，「但這些措施，比每年流感疫情對社會及公營機構帶來的影響是不成比例的。」他希望政府官員可處理醫護人員的意見。