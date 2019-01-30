【豬年2019】高主教書院學生開年宵檔　以「豚圓」為主題謀賺10萬

農曆新年將至，年宵市場今日（30日）開鑼。在為期7日的年宵市場中，有幾位來自高主教書院的中學生野心勃勃，整裝待發，冀大發新年財，目標是賺得10萬元。 高主教書院年宵委員會主席Chole表示，是次年宵將以「高記豚圓」為主題，整個項目由12名同學一起策劃、執行，設計了毛公仔、霓虹燈牌、環保袋等多樣產品，一方面希望呼喚起校友及舊生對高主教書院的歸屬感，另一方面也希望吸引社會人士購買充滿新年氣息的產品。

校內預售已回本

高主教書院第十一屆年宵委員會去年11月，以2.15萬元投得維園年宵一個檔位，之後又投入近7萬元設計和生產年宵商品。讀中五的年宵委員會主席Chole表示，計劃從9月就已經開始策劃準備，所有產品均由委員會12名同學親自設計，目前已經在學校預售回本，相信在年宵市場亦能有不錯銷情。

利是封將主題「豚圓」、「Gou Dong」（高檔）幾隻字，融入於中國風的窗花之中，寓意團團圓圓。（袁澍攝）

高主教書院年宵檔位歷史已久，每年均有不少校友、舊生前來幫襯，因此具有學校元素的商品數量不少，包括環保袋、文件袋、T-shirt、利是封等，其中不乏具有設計感的產品。比如一款利是封，將主題「豚圓」、「Gou Dong」（高檔）幾隻字，融入於中國風的窗花之中，寓意團團圓圓。

Chole並表示，高主教的學生是非常講究團結的，每年年三十晚的午夜12點（即踏入年初一一刻），校友和舊生會在檔位一起合唱校歌，因而他們亦希望用這些產品呼喚所有高主教人的「歸屬感」。

豬年到，高中教書院的中學生自己設計了粉紅色豬豬公仔，將在年宵市場上售賣。（袁澍攝）

部分盈利捐單親協會

除了有學校元素的產品，今年亦增加了不少令公眾有興趣的產品，比如現場製作霓虹燈燈牌，2至3個字只需要249元，「大家都好鍾意一些『有Feel相』，而且我們價錢會低一些，應該會多人買。」另外還有一款粉紅色的豬公仔，Chole表示曾幾經周折和廠商溝通，成品才最終達到要求。

高主教書院年宵委員會希望可賺到10萬元，部分盈利將捐給單親協會及舊生會。