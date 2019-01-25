教大辦校園年宵　巴裔準教師揉合農曆新年文化　營運Henna手繪檔

近年本港各大學強調傳授企業知識及創業精神，專門培訓準教師的香港教育大學亦不例外。教大今日（25日）起一連兩日在大埔校園舉辦年宵活動，當中31個攤位由該校學生營運，除了有本地學生擺檔賣乾花束及「文青袋」外，還有三名巴基斯坦裔準教師將農曆新年文化融入Henna傳統手繪，冀令港人加深對印巴傳統文化的認識。 教大副校長（學術）李子建表示，一眾「準教師」仍是學生，而做生意亦是一種學習，最終目標並非要求學生賺錢，而是接觸更多類型的社會知識。

教大今日（25日）起一連兩日在大埔校園舉辦年宵活動，有本地學生擺檔賣乾花束及「文青袋」，另有巴基斯坦裔準教師營運Henna傳統手繪攤位。（鄺曉斌攝）

教大科技教育學士三年級學生科詩瑪、體育教育學士二年級學生甘莫斯均為巴基斯坦裔，他們將夥拍另一名友人營運「手繪藝術與收藏」攤檔。兩日年宵活動期間，攤檔將提供巴基斯坦傳統服飾予同學試穿、Henna傳統手繪及手繪教學工作坊。

Henna傳統手繪會加入「福」、「恭喜發財」等祝賀字句

科詩瑪表示，團隊特別設計揉合農曆新年特色的手繪式樣，供顧客選擇，例如加入包含「福」、「恭喜發財」等祝賀字句及中國龍圖案。

科詩瑪表示，團隊特別設計揉合農曆新年特色的Henna手繪式樣，供顧客選擇。（鄺曉斌攝）

學生指參加年宵冀留回憶及經驗

至於中國語文教育學士課程三年級學生鄭麗詩、小學教育學士─常識課程二年級學生林穎濠與其餘四名同儕，合資約5,500元營運「桃夭舍」攤位，主要銷售自行設計的「文青型」乾花束、袋、筆等精品。林穎濠說：「參加年宵只係求回憶、求經驗、求回本。」

教大上次舉辦年宵活動已是2000年代，曾有教育界意見批評，準教師學習創業是「不務正業」。副校長（學術）李子建解釋，做生意亦是一種學習，最終目標並非要求學生賺錢。他又指，學生畢業後大多會加入教育界，因此期望舉辦年宵活動，讓他們在學期間能接觸更多類型的社會知識。

副校長李子建（後排中）解釋，做生意亦是一種學習，最終目標並非要求學生賺錢。（鄺曉斌攝）

冀讓港生認識印巴文化

甘莫斯表示，籌備攤位期間上至妥善分配成員崗位，下至製作宣傳海報等工作，均需三人合力包辦；他指，成為老師後能運用所學經驗，處理校內行政管理及學生活動事務。他又指，賺錢不是唯一目標，重點是希望讓港生認識印巴文化。

鄭麗詩則認為，社會近年強調STEM（科學、科技、工程及數學）教學，未來中文科很可能會融合不同學科知識呈現，透過活動學習，便能更容易與學生建立聯繫。

有別於一般準教師，鄭麗詩矢志畢業後要到Band 3學校任職，相信籌備年宵攤位的經驗，有助日後籌備學校活動，並且更能理解學生需要，「我本身來自Band 3學校，前後用咗8年先成功讀到一個教育學位。我明白Band 3學生家庭唔好，缺乏支援，所以我想幫佢哋。」

鄭麗詩（前排中）矢志畢業後要到Band 3學校任職，相信籌備年宵攤位的經驗，有助日後籌備學校活動。（教大提供）

教大圖書館館長鄭保瑛補充，該校「企業及創新教育組」準備於校內設立共享辦公室（Co-Working Space），長遠則希望企業及創新教育能成為選修科。