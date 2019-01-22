【維園年宵．橫財豬手暖枕】生肖走一圈　張祝珊中學第13年搞攤檔

又到了一年一度的維園年宵期，早前已經爭崩頭搶投年宵攤檔，加上近年有不少中學都來分一杯匙，戰況更為激烈，大家都希望透過年宵，賺點零用錢過年，又可以寓學習於娛樂。但對於張祝珊英文中學來說，今年豬年特別有意義，因為他們第13年投得攤檔，即是第二個豬年參與年宵攤檔。今年，同學們更自家設計「橫財豬手暖枕」及Hea爆潮語環保袋等應節貨品吸客，記住，維園148號攤檔，支持一班商科同學仔。

臨近農曆新年，除了辦年貨之外，香港人傳統少不了逛年宵市場，但要在云云數百個攤位中，突圍而出吸引客人停步兼購買，張祝現英文中學的兩班商科中五學生，早在去年暑假已經開始設計豬年貨品，希望吸引年輕客人。最後，兩項自家製貨品「橫財豬手暖枕」及Hea爆潮語環保袋，順利誕生。

這是張祝珊中學為2019年豬年設計的橫財豬手暖枕。（羅鈺歡攝）

學生們早在去年暑假，已開始籌備及設計豬年年宵檔產品。（羅鈺歡攝）

環保袋的概念，是因應年輕人對於生活的體驗和感受得出的幾句潮語，包括「落堂未呀？好眼瞓呀！」、「職業廢豬」及「俾我瞓多五分鐘」，再加上豬年主題插畫，印製成布質環保袋。但負責年宵的司徒雪萍老師笑言：「講真，我完全唔明白為何會選出這些句子，我還反問他們『乜而家興呢啲咩？其實我覺得賣唔出，但學校開放日試賣，發現成績都唔錯，這盤生意是學生的，就由他們作主吧！」

但負責籌劃環保袋的莊東炎同學則回應：「這三句語錄，全都圍繞著學生及青少年的思維所決定的，大家都好擔心一個問題，就係『上堂會瞓覺，幾時會落堂呀？』比較貼近日常生活的用語，希望仍然返學的人可以得到安慰和共鳴。」他們還搜羅了30多款貨物，售價由$10至128不等。

除了同學們的有趣思維外，製作過程亦是他們的一大挑戰，因為要在60位同學的意見中達成共識，比他們獨立學習更難。負責設計暖枕的鄭皓芸同學認為，最辛苦的是要在不同的意見中，取出一個答案，她說：「在Whatsapp Group內每人都有大量意見，真係唔知點揀，總有人會不滿，甚至嗌交。」單是用色粉紅色的深淺，已經足夠一班同學爭論數星期。

同學們將公仔用膠套逐一封好，以防下雨時弄濕貨物。（羅鈺歡攝）

學校希望透過年宵的短期小生意，讓商科班的同學們，可以學習一盤生意由零到有的過程，可以賺亦可以蝕，也是商科班同學每年最期待的活動，而且中五剛好教完市場營銷（Marketing），可以即時應用在營運年宵攤檔之中，當年宵完結後，他們每項經驗和細節，都能在作為例子，應用在之後的教學內容，包括人力資源管理、財務管理及市場管理等等。

司徒雪萍老師表示，感恩能夠橫跨一整個生肖周期後，仍能繼續為學生擔任年宵負責人，她回想當年剛入職教企業、會計與財務概論時，向校長申請辦攤檔，爭取了3年才批准，她憶述：「當年只籌得3萬元，只能入些最平最普通的貨，又咩都唔識冇預備，仲要遇著橫風橫雨，不但無生意，連貨物都被雨水淋濕透，唯有周圍找五金舖買大帆布遮住個檔口，好多貨都要報銷，後來我唔想學生失望，靜靜地買走部貨品分給親友，個7日真的很難過，一點都不好玩。」但事後發現同學們好開心滿足，平時不起眼的同學上課時都變得積極了，或者讓他們經歷過失敗和成功，對學習更有自信，這是她堅持辦年宵的原因。