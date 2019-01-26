【流感高峰】醫院逼爆　醫生團體：每日150單程證推高服務需求

香港正經歷流感高峰期，前線醫療做到無停手，沒有時間休息。出現這個局面，肇因各說不同，杏林覺醒成員、屯門醫院心臟專科醫生黃任匡，在今日（26日）申訴大會會後指出，每日150個單程證人士來港，是醫療服務需求大的其中一個主因，希望局方考慮長遠政策解決問題。 醫管局早前提醒醫護人員觀看藝人和名人打氣短片，惹來不滿，黄任匡透露，醫管局曾到公營醫院舉辦魚蛋燒賣「打氣小食會」，他直斥局方高層做法、思維「離地」，反問「幾耐無上過病房，先會諗得出呢啲嘢？」

近期公立醫院又出現「災情」，病人眾多，令醫護人員感到「爆」，卻未見有方法解決。（林若勤攝）

平日每天診症人數增一倍 「嚴峻」警號日日發

黃任匡表示，會上有醫生提到人口政策是問題癥結，他認為「每日（單程證）150人落嚟，情況只會愈嚟愈嚴重，對醫療服務需求愈來愈大」，最終釀成醫院病房爆滿。他舉例指，往時星期一至五「好景」時，平均每天早上為十餘人看診，但現今日常已升到至少廿人。

他又提到，每當有病房爆滿時，醫院會在醫生當值當日向他們的手機發出警號，提醒醫生當日情況嚴峻，形容是「非常時期警號」。然而，他指警號已成為日常，每天都會響起警號：「大家（醫生）響alarm（警號）響到無感覺。」他希望局方考慮長遠解決方法，而非年年靠醫生「捱義氣」。

現時每日有150個名額供內地人辦理移居香港，增加對本港住屋及醫療服務需求。（資料圖片）

黃任匡醫生指出，每日150個單程證人士來港，是醫療服務需求大的其中一個主。（資料圖片）

屯門醫院早前舉行打氣小食日，除了提供魚蛋燒賣，尚有茶葉蛋、粟米和雞翼。（醫生提供圖片）

屯門醫院兩周前推打氣小食會 高層被批離地

早前有群星拍片為前線醫護人員打氣被批「離地」，但原來打氣活動不止一項。黃任匡提到，兩星期前醫管局高層曾到屯門醫院，舉辦魚蛋燒賣打氣小食會。他直斥醫生連正餐也沒時間吃，高層「離地」程度匪夷所思，又批高層「幾耐無上過病房，先會諗得出呢啲嘢？」