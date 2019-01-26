【流感高峰】名人打氣片惹不滿　醫生申訴大會上促醫管局下架

正值冬季流感高峰期，公立醫院醫護人員處於水深火熱，醫院管理局早前找來曾做過護士的楊千嬅等藝人及名人，拍攝打氣短片，上載至局方官方YouTube頻道，但惹來劣評。在今日（26日）前線醫生組織舉辦申訴大會上，有出席醫生向台上的醫管局行政總裁梁栢賢提出，要求將短片下架，但梁並無正面回應。 另外，伊利沙伯醫院急症室醫生黃樂孺指出，伊院有管理級別醫生需經常開會，「討論仍有幾年才會落成的啟德醫院」，他認為在流感高峰期這段非常時期，應暫停開會等非緊急的行政工作。

延伸閱讀：【流感高峰】前線醫護谷爆 醫管局邀名人拍片打氣 醫生：多謝晒

醫管局官方YouTube頻道

在今日申訴大會上，有出席醫生要求醫管局將打氣短片下架。（林若勤攝）

食衛局局長陳肇始和醫管局行政總裁梁栢賢一同出席今日申訴大會，聆聽前線講述目前困境。會議以閉門形式進行，《香港01》會後與數名醫生聯絡，得悉有醫生在會面中，要求醫管局把近日放上官方YouTube頻道的名人打氣片下架。但梁栢賢未有即場應允。

尚有至少四條短片未公開

醫管局早前將影片上載至官方YouTube頻道，正當一眾醫護埋首應對流感之際，局方卻發出內部電郵，着他們看短片，並提醒沒有電郵戶口的同事瀏覽。結果被斥做法離地、錯用資源。依電郵內容，尚有至少四段短片未公開，由藝人羅家英和薛家燕、以及前無綫新聞主播方健儀和黃婉雯所拍攝。據悉片段由有關藝人和名人免費提供，局方暫不公開其他短片。

醫管局本周三發出內部電郵，提醒同事觀看打氣短片，若來反感。（資料圖片）

↓↓點擊睇六位藝人如何為醫護人員打氣↓↓

+ 2

醫生：醫管局解決爆煲效率奇低 找名人拍片效率極高

利沙伯醫院急症室醫生黃樂孺表示，醫護人員不會怪責藝人，亦感謝他們的支持。然而他就質疑，醫管局無法解決醫療服務爆煲多年的問題，效率奇低，但找名人拍片就效率極高，原因何在？「我哋表達咗咁多年意見，（為何局方）咩都做唔到？」又批評「人哋藝人拍片即刻就放上網，就非常之有效率，我覺得呢樣嘢好唔合理。」

我哋（向醫管局）表達咗咁多年意見，咩都做唔到？......人哋藝人拍片即刻就放上網，就非常之有效率，我覺得呢樣嘢好唔合理。 利沙伯醫院急症室醫生黃樂孺

伊利沙伯醫院急症室醫生黃樂孺認為，在流感高峰期這段非常時期，管理級別醫生應暫停開會等非緊急的行政工作。（林若勤攝）

開一個會不只是開會那2小時，還要事前準備及會後跟進。我覺得暫停開會是解決人手不足的最快方法，明天已可做到。 伊利沙伯醫院急症室醫生黃樂孺

黃樂孺續指，醫管局行政總裁梁栢賢雖然在會上提及藝人拍片支持一事，是他們自發為醫生打氣，屬義務性質，亦只用手機拍，於是局方就將影片放到互聯網上，不過他仍認為做法有不妥，「即使無用錢，也有用時間去做，但這件事卻不能直接幫到手。」

另外，有醫生透露，會上有醫生要求所有管理級別醫生都應到前線看症，了解前線醫護壓力。

黃樂孺引述立法會議員陳沛然在會上提出，要求在流感高峰期宣布為緊急狀態，醫管局立刻暫停非緊急的行政工作。他指，醫生數目並非不足，而是前線醫生數目不足，他舉例指，伊院有管理層需經常開會，如討論有關啟德醫院事宜，但他認為，啟德醫院在幾年後才落成，急切性不及流感，暫停開會可有助釋放顧問醫生、副顧問醫生及護士高層幫忙處理前線工作，如巡房、做手術、照顧病人。