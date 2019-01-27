【整筆撥款】調查揭9成社工促公開薪酬政策　 工會促當局勿漠視

政府正檢討社福界一筆過撥款制度，有工會不滿專責小組收集意見偏頗，只側重社福機構管理層意見，忽略員工聲音，憂慮最終檢討原地踏步。工會又稱，月初曾向業界的前線人員發問卷調查，逾9成社工同意必須劃一公開所有機構薪酬政策，包括披露高層薪酬及人手編制等，工會要求檢討小組採納員工意見，勿向機構高層傾斜。

一筆過撥款制向被批評「百病叢生」，有關檢討於2017年底開展，社會福利機構員工會理事長邱智恆表示，專責小組正就透明度及機構對公眾負責等範疇，收集業界意見，惟據其了解，社署早前已向163間社福機構總幹事發出問卷，並據相關數據敲定初步建議，大部分將維持原判，包括披露管理層薪酬方面，會沿用現行規定，即獲資助逾千萬元及社署資助佔社福總收入過半數的機構，才需要公開披露。

邱認為，小組只側重機構高層意見並不理想，目前只有不足三分之二機構需要公開高層薪酬，公眾難監察高層自肥問題。

工會今月初成功向814名前線社工進行問卷調查，亦發現前線看法與機構有出入，逾9成受訪者認同應劃一規定所有機構，公開披露高層薪酬，另亦有逾9成人支持社署須規定機構披露薪酬架構、各職級人手編制等。工會認為，機構以薪酬屬機密資料為由拒絕，實不合理，因機構受公帑資助，非如私人企業般自行籌集資金。

邱又指，專責小組雖有舉辦公眾諮詢會，但宣傳不足，且會上社福機構高層佔大半數，形容「員工聲音溝到好淡。」另亦有前線向工會反映，憂慮會被機構秋後算賬，故不敢出席。有參與諮詢會的社工則指，機構管理層佔據發言，前線員工聲音則幾近被煙沒。

邱智恆指，將會把問卷數據交予檢討小組參考，期望身兼小組成員的業界代表可據理力爭、撥亂反正，擬訂改善建議時一併採納員工意見，勿讓機構壟斷及意圖粉飾太平。