【整筆撥款】禮賢會香港區會指非肥上瘦下　總主任聘用待遇應較高

《香港01》早前報道中華基督教禮賢會香港區會最高三層職員薪酬檢討報告，會方今（4日）以澄清啟示指出，當中一名「社會工作主任」為社會服務部的總主任，擁有較佳的學歷及行政管理經驗，專責管理及監察部門工作，理應以較高待遇聘用，故每月獲職務津貼。而122萬元的總年薪已包括薪金、津貼及強積金供款等，以及員工優秀表現的獎勵。 啟示強調，任何職系員工薪級表不高於政府同等職級的薪酬，並非「肥上瘦下」。

社會福利署自2000年起推行的整筆撥款制度（資料圖片）

社會福利署自2000年起推行的整筆撥款制度，資助非政府機構（NGO）為社會提供輔導、支援等服務，而署方在2017-18年度向165間機構共撥款142.3億元津助。而整筆撥款手冊規定，NGO每年獲資助1,000萬元或以上，或資助額佔營運收入高於五成，便需向社署提交最高三層職員薪酬檢討報告。

中華基督教禮賢會香港區會網頁截圖 部門共聘請280名員工 個別薪酬較政府同級為低 《香港01》早前報道，中華基督教禮賢會香港區會的一名社會工作主任（SWO），其2017-18年度的總年薪近122萬元，較社署同等職位的頂薪點為高。會方今（4日）以澄清啟示指出，社會服務部（部門）在2017-18年度共接受政府資助8,454萬元，而有部份服務以自負盈虧形式運作，同年財政年度整體收入有1.1211億元（原文為11,211萬元）。 啟示列出，社會服務部共聘請280名員工，員工薪酬佔年度整體營運開支73%，涉及7,999萬元。當中約有20名主要為醫護職系的員工，以政府總薪級表受聘，其餘約260人則以其專業技能及學歷程度，按機構釐定的薪級表聘用，而個別薪酬較現行政府同等職級的為低。

社會工作主任為部門總主任 應以較高待遇聘用​

會方表示，為鼓勵士氣，部門設有獎勵機制，若有員工在過去一年表現優秀，符合資格的員工最多可一次過獲發放約年薪3.3%的額外獎勵。

而部門聘任的最高級員工為4位「社會工作主任」職級主管人員，其中3位分別負責安老服務及青少年服務，他們薪酬較政府總薪級表的同等職級為低。惟另一位「社會工作主任」為社會服務部的總主任，擁有較佳的學歷及行政管理經驗，專責管理及監察部門工作，理應以較高待遇聘用，故每月獲職務津貼。

至於在薪酬檢討報告上的122萬元的總年薪，會方指當中包括薪金、職務津貼、僱主強積金15%供款及員工優秀表現的獎勵。

會方強調，任何職系員工薪級表不高於政府同等職級的薪酬，不存在「肥上瘦下」問題；而部門以中長線平衡為準則，制定財務計劃及執行，「故某年盈餘、某年不敷，均在可控範圍，不能單以一年而論。」