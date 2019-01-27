【豬年2019】天文台預測大年初一最高23度兼有雨　成近12年第二暖

距離豬年還有一個多星期，天文台預料今個農曆新年假期不太冷！今年年卅（4日）適逢「立春」，天文台預測當日最高氣溫達攝氏23度，料成近6年最暖的「立春」。和暖天氣延續至豬年，預測大年初一（5日）最高氣溫亦達23度，料成近12年第二暖的大年初一，且當日有微雨，外出拜年的市民要留意天氣狀況了！

大年初一市民可到尖沙嘴欣賞花車巡遊表演，天文台預測當日氣溫和暖，最高達23度且有微雨。（資料圖片 / 羅君豪攝）

近日天氣乍暖還寒，今日最高氣溫達19度，大致天晴。天文台預測，清涼的東北季候風會在未來一兩日影響華南沿岸，令該區普遍晴朗，本港未來9日最高氣溫均達20度或以上。

隨著季候風逐漸緩和，本週中期廣東沿岸雲量增多，日間較為和暖，至本周四（31日）最高氣溫升至23度，早晚有一兩陣微雨及日間短暫時間有陽光；天文台預料，受一股東北季候風補充影響，本週後期華南天氣再度轉涼，而一股潮濕的海洋氣流會在下週初影響廣東沿岸，為本港帶來下雨天。

（天文台網站截圖）

豬年將至，天文台預測年卅短暫時間有陽光，早晚沿岸有霧及有微雨，最高氣溫達23度。至大年初一，不少市民忙著四出拜年，晚上還可到尖沙嘴欣賞花車巡遊表演，花車路線由香港文化中心出發，以喜來登酒店為終點。

天文台預計年初一早晚有薄霧

天文台預測，當日最高氣溫亦達23度，短暫時間有陽光，天氣和暖，但早晚沿岸有薄霧及有微雨，市民外出時或要帶上雨具了。

翻查天文台資料，去年的大年初一亦十分和暖，最高氣溫達24.8度，是自有記錄以來第二熱的大年初一，僅次於2007年（則上一個豬年）大年初一的25.3度；而最冷的年初一發生在1950年，最低氣溫只有5.8度。