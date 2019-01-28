年輕貨車司機視親妹為戀人非禮　官指出於偏離的感情　囚16月

在正常家庭長大，從沒創傷經歷的青年，三度非禮年僅15歲親妹，包括摸胸及以下體磨擦對方私處。事主終忍受不住告知男友及報警，青年早前認罪，法官今（28日）於區域法院聽取求情。心理報告指兩人關係親近，被告將之混淆為戀人的關係。法官認為被告雖已成年，但心智不成熟，出於偏離的感情而犯案，判被告囚16個月。

任輕型貨車司機的23歲被告，承認三項非禮親妹罪。（資料圖片）

任輕型貨車司機的被告，現年23歲，承認三項非禮罪，指他於2016至2017年間，在家中三度非禮年僅15歲的胞妹。

犯案濫用兄長角色

‪案件被揭發後，被告搬往親戚家居住，沒再與事主聯絡。心理報告指，被告未有被診斷出性異常，犯案原因包括情緒不穩、將兩人親密的關係混為男女之情、濫用其兄長角色。被告明白案情嚴重，深感悔意。

事主害怕見到被告

‪至於事主，報告指她沒對被告生氣，但害怕見到被告，未準備好與他接觸，不知何時才可重建關係。案件影響事主對他人的信任，她知道家人愛護自己，但事發後對家人心生疏離，並對於家庭關係遭破壞感到傷心。

對事主有遠超兄妹之情

‪法官判刑時，透露被告自2017年年尾每月接受心理治療，未有再現自殺念頭。比起刑責，被告更害怕與家人分開。官續說，報告反映被告自事主出生後對她的感情遠超兄妹之情，被告數年沒有拍拖，出於偏離的情感而犯案。他認為案件嚴重，被告違反誠信，但考慮到被告心智不成熟，評估顯示重犯機會低，心理治療有助他更生，最終判以16個月監禁。

案件編號：DCCC1014/2018