【流感高峰】公院兒科病房逼爆　佔用率近百　家長憂醫護照顧不足

冬季流感肆虐，多間公立醫院病房逼爆。醫管局公布公立醫院兒科病房佔用率，至今日（28日）凌晨，整體使用率為87%，較前一日上升4個百分點；多間醫院兒科病房佔用率逾9成，將軍澳醫院情況最嚴重，達到108%。《香港01》記者日間分別到將軍澳醫院和屯門醫院觀察，發現內科及兒房病房住滿病人，病床放出走廊通道，更有護士指病房入住人數「有升無減」。

將軍澳醫院兒科病房佔用率達108%（香港01記者攝）

記者先到將軍澳醫院的兒童病房觀察。情況雖沒內科病房嚴重，但亦有不少因出現流感徵狀而入院的個案。病童眾多，家長黃先生直言孩子獲得的照顧一定不足夠，有時叫喚醫護人員需時甚長才得到處理，考慮稍後轉到私家醫院診治，亦有家長反映昨晚（27日）連續接收七至八個新症。

家長黃先生指醫院人手不足，之後或會視乎小朋友病情考慮轉到私家醫院診治。（香港01記者攝）

將軍澳醫院情況嚴峻，屯門醫院亦有類似情形出現。記者中午時分到屯門醫院A6兒科病房觀察，病房內部分走廊置放了兩至三張病床，不過暫未有病人使用。

屯門醫院病房走廊亦有放置病床，但未見病人使用。（香港01記者攝）

到了兒科病房的探病時間，約有5至6名家長在外等候。雲先生的13歲兒子上周四（24日）出現手足口病徵狀，到天水圍醫院急症室求診。等候一整晚後，兒子於上星期五（25日）早上被轉院到屯門醫院C6兒科病房。雲先生稱當時病房有加床情況，每間房外的走廊位置約有一至兩張病床，部分有兒童病人使用，「見到啲小朋友喺度食飯。」不過他指今日情況有所改善，兒子的病房內有約六張病床，亦毋須使用走廊的病床。

李先生的兒子則於昨晚起發燒，至今早約7時到屯門醫院求診，至9時送到A6兒科病房。他稱病房不算「爆滿」，其子所處的病房外走廊位置，有一張增設病床，並有病人使用，而其餘走廊位置均為空床。胡太太的兒子同樣入住A6兒科病房，她形容病房內情況滿意，走廊位約有1至2張加床，部分有病人使用。她又稱，其兒子因屬緊急情況，故約等候半小時就可上病房。