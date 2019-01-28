本地導遊稱被擲「水彈」、腳踢襲擊　冀政府帶頭做好規劃紓民怨

近年大批內地旅行團湧進紅磡、土瓜灣等一帶，對區內居民造成困擾。 有導遊工會今（28日）表示，除了當區居民有怨氣，其實前線的導遊亦要承受極大壓力，甚至出現遭擲「水彈」、腳踢施襲的情況出現。工會要求政府正視問題，做好長遠規劃、平衡旅遊業及社會民生需要。

香港導遊總工會促政府盡快推出紓緩社區「迫爆」的措施。（李家偉攝）

勞聯香港導遊總工會理事長黃嘉毅指，近期多個社區出現旅行團逼爆現象，但大部分人都只將目光聚焦在餐廳、店舖，卻忽略身為磨心的導遊苦況。他稱曾被居民腳踢，並當面斥責「就係呢啲人帶（大陸）人過嚟！」 他坦言很多導遊已很克制，「最多只喺（社交）群組呻兩句」，又稱導遊也只是為養家活兒，而且無權決定行程，對被居民指責感到委屈。

其中一名有帶領土瓜灣團的導遊吳更文稱，近年市民向導遊發泄不滿的情況日趨嚴重，去年不少導遊更在街上等候團友時被居民擲「水彈」施襲。他稱「唔知（水彈）係咩水，政府同警察又捉唔到人」，直言情況對前線人員壓力大，好無辜，甚至有前線人員「做到好怕帶土瓜灣旅行團」。

黃嘉毅要求政府盡快正視失調現象。（李家偉攝）

黃嘉毅要求政府盡快正視旅遊業與社區失調的現象，並與香港旅遊業議會協調旅遊業的規劃及管理，如研究郵輪碼頭及購物城等新景點的配套、吸引力等，疏導同一地區旅行團的數量，平衡旅遊業發展及民生需要；他又談及，尖沙咀星光大道即將重啟，但泊車位置嚴重不足，建議政府盡早實行改善措施。