【豬年2019】兩件糕點等於一碗飯　衞生署教四個貼士免致肥

農曆新年快到了，很多人都會趁此佳節和親友相聚，一起吃團年飯，或到親友家拜年，也會進食賀年糕點及全盒零食去應節。想享受一個既愉快又健康的新年，不妨參考以下的營養貼士。 撰文：衞生署中央健康教育組

中國人吃開年飯，一般都講究竟意頭，寓意年年有餘，豐衣足食。（資料圖片／梁鵬威攝）

各式飯聚

農曆新年期間，有不少喜慶的飯聚，如團年飯、開年飯、春茗，且多是外出進食。假設每餐也大魚大肉，很容易便會攝取過量的熱量和脂肪，導致肥胖。

出席飯聚記住兩個要訣：

首要是懂得控制分量，在飯聚時建議跟從「321」口訣，即正餐的比例應以穀物類為主、其次是蔬菜，而肉類及代替品則應吃最少。

其次，餸菜的選擇也很重要，團年飯中很多餸菜有其吉祥寓意，如發財好市(發菜蠔豉)、年年有餘(魚)、彩鳳呈祥(雞)、哈哈大笑(黃金蝦)等，但這此菜式普遍多肉少菜和味道較濃，容易不自覺地攝取了過量熱量、脂肪和鹽分，不利健康。因此，宜選擇一些以較健康烹調方式或蔬菜分量較多的菜式，如清蒸魚、清蒸白切雞、冬菇扒西蘭花、瑤柱釀節瓜環。

很多人都會將賀年糕點(如年糕、蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕)當作正餐吃。（資料圖片）

賀年糕點

很多人都會將賀年糕點(如年糕、蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕)當作正餐吃，這就大錯特錯了！因為，兩件糕點﹝如蘿蔔糕或芋頭糕﹞的熱量已相當於一碗白飯，若以糕點當作正餐，很易會攝取過多熱量，而蔬果分量卻不足。想應節，可參考以下健康有「營」貼士：

1.糕點只宜作小食淺嚐，不宜取代正餐

2.使用較健康的方法翻熱，如用蒸、易潔鑊翻熱糕點

3.可嘗試自製蘿蔔糕和芋頭糕，以較健康的食材如瘦肉、乾瑤柱、蝦米和冬菇來代替臘腸和臘肉，有助減低熱量和脂肪。

4.吃糕點時，避免再蘸上醬汁，以減少鈉質的攝取

（資料圖片／梁蔚澄攝）

全盒

一些傳統的全盒食物，如糖蓮子、糖蓮藕、糖冬瓜、金幣朱古力、糖果等熱量較高，只宜淺嚐。要製作較健康的全盒，可加入天然的食物，如無添加糖分的乾果、乾焗原味葵花籽、南瓜籽或果仁。果仁含有豐富的不飽和脂肪酸，有助降低膽固醇，但每次分量宜「小」（約30克），因熱量頗高，進食過量也易致肥！

為至愛的親友健康著想，建議送一些較健康的賀年禮物，如水果籃、非油炸的麵條禮盒，減少送高糖高脂禮盒。 （資料圖片／余睿菁攝）

賀年禮物

為至愛的親友健康著想，建議送一些較健康的賀年禮物，如水果籃、非油炸的麵條禮盒、乾焗原味果仁禮盒、冬菇或乾瑤柱的禮盒。而一般的賀年禮品，如曲奇餅、蛋卷、糖果、朱古力等都是高脂高糖的食物，應減少選擇。

總括而言，要過一個有「營」的新年，就要記得以上貼士，懂得選擇，切忌眼闊肚窄呀！