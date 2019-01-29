父涉5姦小學女兒案　被告認曾摸女兒　反問：好食會唔會淨食一次

六旬漢涉多番強姦和非禮就讀小學的親女案今（29日）續。控方在庭上播出被告與警方的錄影會面片段，被告直認多番不同情況下非禮女兒，包括摸胸及下體，但否認強姦，更指他曾趁女兒睡覺時脫下她的內褲撫摸女兒下體，並稱因一時衝動才作非禮行為，調查警員對被告聲稱「一時衝動」表示質疑，被告即解釋：「等於食野咁，幾好食喎，你會唔會淨係食一次丫？」

現年63歲被告否認5度強姦親女。(資料圖片)

現年63歲的被告，被控5項強姦罪和5項屬交替控罪的亂倫罪，及兩項非禮罪，指他在2009至2011年間多番非禮和強姦其女兒即事主X。事主當時僅6至11歲，被告則51至56歲。

指女兒醒來會停手

被告在錄影會面中表示，與事主的母親於1999年結婚，及後誕下事主與幼子。他向警方直認曾對女兒「摸摸揸揸」4至5次，但他記不起確實時間，他趁X睡著後摸她胸部，但一旦X有所郁動，「好似醒醒地」，他便會停止。

指女兒睡覺只穿內褲

被告續指，由於X睡覺時只穿內褲，他亦曾趁她睡覺時摸她下體，而他承認「摸到㷫㷫地」後，會脫去X的內褲繼續摸，而他的陽具亦會勃起，他摸女兒時會十分緊張，因害怕女兒突然醒過來，在非禮期間女兒曾醒過來，但當時被告著女兒不要告訴其母親，否則其母親則會與他離婚。

否認曾強姦女兒

他亦直認自己曾舔女兒的下體，又曾抓著女兒的手摸自己下體，及指插女兒陰道，但他否認強姦女兒。

被告又表示，在非禮事件發生前，她與女兒關係良好，又說：「唔知點解自己會做出呢啲事。」他又解釋，因一時衝動才會非禮女兒，警員對被告指「一時衝動」表示質疑，被告回應：「等於食野咁，幾好食喎，你會唔會淨係食一次丫？」

聲稱曾聲淚俱下向女兒道歉

非禮事件後，他曾向女兒聲淚俱下地道歉，而其妻子亦有「幫口」著女兒「原諒爸爸」，女兒初時不肯原諒他，女兒並說：「佢整我果啲都未埋單。」但女兒最後心軟首肯原諒了他。

案件編號：HCCC397/2017