《物管條例》擬引入發牌制度 　業界料屋苑管理費增兩成

物業管理業監管局擬修改《物業管理服務條例》的附屬法例，訂立物業管理公司及物業管理人的發牌制度，法團及業委會亦有機會要領牌。該條例早前進行公眾諮詢，諮詢期早於本月18日完結。 英國特許房屋經理學會亞太分會等多個物業管理相關的組織，今日（28日）於傳媒午宴批評，條例細節含糊不清，料可獲豁免領牌的法團及業委會數目甚少，容易誤墮法網。他們又指，《條例》猶如濫發牌照，因應牌費等因素，料全港各屋苑的管理費屆時將增加20%。

英國特許房屋經理學會亞太分會、香港物業管理公司協會、香港設施管理學會、香港房屋經理學會及房屋經理註冊管理局今日舉辦傳媒午宴。（王潔恩攝）

英國特許房屋經理學會亞太分會、香港物業管理公司協會、香港設施管理學會、香港房屋經理學會及房屋經理註冊管理局今日（28）舉辦傳媒午宴。

「任何人」都要領牌 料管理費增20%

他們重申，根據《條例》，不論清潔、保安、維管主管，或工程師、律師、會計師等物管的輔助工作部門專業人士，均需考取「物業管理人牌照」。他們批評，上述要求並不尊重專業人士的專業資格，更形容：「好事都變壞事。」

香港設施管理學會會長鄭錦華強調「羊毛出自羊身上」，若所有相關人士都要領牌，連同牌費、最低工資及通脹等因素，料管理費將會增20%，屆時只會令一眾業主受害。

單位數目少於1,500個、無聘用物業管理公司或物業管理人的法團或業委會，可獲豁免申請牌照。（資料圖片）

法團或業委會同樣須領牌 難獲豁免

《物管條例》列明，物業的業主組織，包括法團及業委會，若無聘用物業管理公司及物業管理人，但自行聘請清潔、保安、園藝等，業主組織也需領取物業管理公司牌照。

雖然單位數目少於1,500個、無聘用物業管理公司或物業管理人的法團或業委會，可獲豁免申請牌照。不過，他們認為，雖然部份法團及業委會無聘用物業管理公司，但符合豁免要求的物業甚少，因法團一般會外聘清潔或保安公司，而根據《條例》，上述公司同樣被視為物業管理公司，故難以獲得豁免。

物業管理業監管局擬修改《物業管理服務條例》的附屬法例，訂立物業管理公司及物業管理人的發牌制度。（資料圖片）

憂嚇怕法團業委會

民政事務總署本月去信全港18區的業主立案法團，指除了物業達1,500伙或以上，同時無委聘物業管理公司而「自行管理」的物業不獲豁免外，法團並不等同經營提供物業管理服務業務。因此，法團或法團管理委員會不屬《物管條例》的規管對象，毋須領牌。

根據民政署信件，署方稱監管局正考慮合適方案，讓1,500伙或以上、無委聘物業管理公司的物業由業主組織「自行管理」。

不過，物管業界指出，法團或業委會需提供物業管理服務，如釐定及收取管理費等，加上《物業條例》無就「提供物業管理服務」及「有責任提供物業管理服務」兩個概念區分，故並不能假設法團及業委會不須申領牌照，否則法團及業委會有機會背負刑責風險，屆時只會嚇怕業主籌組法團或業委會，料法團將陸續解散。