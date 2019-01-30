酒吧辦「揸波Game」案　官指遊戲掩飾性服務　女負責人罪成囚8月

尖沙嘴一酒吧涉嫌向顧客提供「揸波」遊戲，警方派出臥底數度「放蛇」喬裝顧客，最終拘捕多人，包括該店的女負責人。女負責人否認經營賣淫場所等共5罪受審，有臥底男警員供稱，為調查這案，多次光顧酒吧與女負責人混熟，並須參與這個擲骰「揸波」遊戲達數句鐘以搜證。裁判官認為那些遊戲，實為性服務的掩飾，今（30日）在九龍城法院裁定女負責人全部罪名成立，判即時入獄8個月。

女被告嚴慧嫺（前，右）是肇事酒吧的負責人。（朱棨新攝）

官指遊戲是性服務的掩飾

47歲被告嚴慧嫺被控5項管理賣淫場所罪。控罪指她於去年5月6日至6月22日期間，在尖沙嘴柯士甸道的「新泰皇」管理賣淫場所。

裁判官裁決時指，警員在作供時未有動搖，認為警員在重要事項上的作供可信和可靠。裁判官又裁定，涉案遊戲只是提供性服務的掩飾。

認同警方需逗留店內調查

對於辯方質疑警員要多次「放蛇」，以及每次「放蛇」都逗留數小時。裁判官則指，警員需搜集證據，包括泰籍女子把「換領券」兌換成金錢，以及調查被告在案中的角色。裁判官又指，警員庭上已解釋，因一般酒吧在凌晨3至4時才關門，而警員需喬裝成一般顧客，因此才逗留一段時間。

此外，裁判官指根據警員的作供，是泰籍女子捉着警員的手，再觸女于的胸，而根據庭上播放的片段，顯示涉案警員是被動。

↓↓夜總會閉路電視拍到警員搜證情況↓↓

+ 5 + 4 + 3

指被告以泰籍女子「留客」

辯方求情指，案中涉及的性服務不涉未成年少女，也沒有脫衣或替客人手淫。辯方又透露，被告原本從事飲食業，但現時無業。

裁判官判刑時指，在酒吧賣酒不是犯法，但判刑時會考慮案中利用泰籍女子「留客」，令客人購買更多的酒。裁判官考慮在案中提供的性服務、被告在案中的行為，決定判被告監禁8個月。

而辯方在判刑後，替被告申請保釋以等候上訴，惟裁判官認為，辯方有可爭議的理據，遂拒讓被告保釋。

O記「飛沙」行動查尖沙嘴酒吧

控方的案情透露，有「O記」之稱的有組織及三合會調查科，於去年3至6月期間，作出一個代號為「飛沙」的行動，並派警員深入尖沙嘴區的酒吧作調查。

曾在本案作供的警方吳志林供稱，控罪所指的5個不同日期，他和其他探員曾到酒吧「放蛇」。他講述第一次行動時由被告接待，被告指該酒吧由她負責，又安排兩名泰籍女子招待他，並稱：「我呢度嘅泰妹可以畀你揸下波，有時會坐上你大髀度玩，咁你咪畀返貼士佢哋囉。」

↓↓警方採取行動當日的拘捕情況↓↓

+ 6 + 5 + 4

為調查參與「揸波Game」

吳亦有在酒吧內玩該酒吧特色的「揸波Game」，顧客可先買「換錢券」，然後擲骰，擲中的不同數字，可享不同服務，如可用手或面觸碰泰籍女服務員的胸，又或由泰籍服務員以面部緊貼客人的下體。顧客每次接受「服務」後，可給服務員「換錢劵」；服務員可憑「劵」每張換取現金20元。而警員離開前，被告並說：「下次留定大波靚女畀你哋揸。」

臥底探員光顧該店5次

吳與另一拍擋只光顧該店5次，最後一次更帶多4名警員到場，並逗留近兩小時，才採取行動把眾人拘捕。吳又稱，因怕人懷疑，在參與「揸波」遊戲時，「唔可以唔揸」。

另一名女警陶麗瑩則供稱，曾參與去年6月22日晚上的行動。她們一共有6名警員到酒店，有職員帶來8名泰籍女子招呼他們，每名警員身邊都有女服生。他們亦有一同玩「揸波game」。

辯方質疑逗留時間太久

辯方質疑警方蒐證半小時應已足夠，質疑為何臥底探員要多次上酒吧，並每次逗留三至四小時，又指使用這些服務涉用公帑，質疑警員多次造訪沒有必要。

拘捕30人包括26名泰籍女子

警方至23日凌晨到酒吧作拘捕行動，並捸捕逾30人，包括26名泰籍女子。其中12人獲無條件釋放，另外8人因不道德目的而唆使他人及違反逗留條件等罪成，同遭判囚兩個月。而涉案酒吧的租戶和持牌人，因未有足夠證據檢控。

案件編號：KCCC3297/2018