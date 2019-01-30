【有片】警查酒吧放蛇「揸波遊戲」　CCTV全紀錄：互摸胸　面貼胸

警方去年世界盃前調查尖沙嘴酒吧的經營情況，發現有酒吧以「揸波」遊戲作招倈，警方多次派臥底到場調查，其中一店的女負責人嚴慧嫺今（30日）被裁定經營賣淫場所罪成，被判入獄8個月。 辯方審訊時質疑，警方先後5次派臥底到場，每次都逾3至4小時，行動涉用公帑，《香港01》取得的片段所見，去年6月最後一次行動有6警出動，在首半小時都差不多已見盡酒吧內的各樣服務，惟至約一個半小時後才採拘捕行動。

閉路電視影片所見，臥底警員在最後「放蛇」行動當日，在酒吧與服務員談笑甚歡。（影片截圖）

臥底警與女服務員言談甚歡

根據當日店內閉路電視片段所見，「放蛇」警員於去年6月22日晚上約11時20分左右到達該酒吧，並逗留至23日零晨49分左右，才有警員到場採正式的拘捕行動。而在這約90分鐘的「搜證」過程中，5男1女臥底警員先後到達涉案酒吧，並坐在一張長枱，然後由8名身穿緊身低胸短裙的女子接待他們，坐在各臥底警員之間，期間各人看似言談甚歡，片中所見，亦有臥底警不時離坐。

以擲骰決定「服務」

案情透露，警員為搜證「焗」玩「揸波game」，其玩法為各人要擲骰，擲出不同點數會有不同懲罰或後果：擲中「1」要飲酒、「2」要把客人的臉貼女服務員的胸，或女服務員把臉貼在客人下體、「3」要給女服務員貼士、「4」渣女服務員的胸、「5」要拍掌和「6」要再玩一次，輸掉要飲酒。

↓↓臥底警在酒吧內放蛇情況↓↓

+ 7 + 6 + 5

女服務員會推波助欄

而片段中大部份時間，都是臥底警員和女服務員玩上述「遊戲」。14人分開兩邊玩，不時擲骰。女服務員有時把自己的臉，貼在臥底男警的下身，其他女服務員或「推波助瀾」，把同事的臉推向男警下體；亦有警員和女服務員互相揸對方的胸。片段所見，在約頭30分鐘的「放蛇」時間，警員應已見識及經歷到各項服務。

將「換領券」插胸口

惟警方的拘捕行動一直未有出現，在場警員惟有繼續陪現，更多次要派發「換領券」，亦有女服務員以胸部貼近警員，一名男警需連續向4名女服務員的胸前派票，亦有女服員為方便坐在椅子的男警，特意站起並向上半身向前彎。根據早前證供，每張「換錢劵」可以換取20元。除了擲骰，警員亦有和女服務員猜枚。

直至翌日凌晨12時50分左右，有身穿制服或警方背心的警員到達酒吧「收網」。原本昏暗的酒吧，變得燈火通明，各女服務員和放蛇警則鴉雀無聲。

辯方質疑30分鐘足夠搜證

辯方曾質疑，警方即使要「放蛇」，30分鐘應已足夠，不明為何要搜證5次，每次要數小時，且行動涉公帑，認為警方的動機可疑。根據案情，警員當晚有付款買「擔領券」，警方當日在涉案酒吧「新泰皇」共搜出逾7萬3千多元現金，其中有4張500元是作過記號的銀紙。

警員作證時曾解釋，因為酒吧通常開至凌晨，要逗留觀察，而他們為免令店員起懷疑，現場情況下亦「唔可以唔揸」。裁判官在庭上亦有看片約10分鐘，他稱有見服務員曾拿著警員手摸她們的胸部，指警員也處於被動狀態，認為警員多次「放蛇」，是有合理理由。

↓↓警行動拘數十人 女負責人被裁定罪成↓↓