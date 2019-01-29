【流感高峰】單日多7名成人染流感死亡　兒童個案累計16宗

衞生防護中心公布，由去年12月30日截至昨日（28日），全港共錄得234宗成人嚴重流感個案，當中109人死亡，對比之前的數據，昨天共增加了12宗成人嚴重流感個案，再多7人死亡。 兒童方面，嚴重個案至昨天有16宗，當中1人死亡，是踏入冬季流感高峰期後首宗兒童死亡個案。去世的2歲男童患有甲型（H1）流感併發腦病變，沒有接種今季季節性流感疫苗。

衞生防護中心公布，兒童嚴重個案至1月28日有16宗，當中1人死亡，是踏入冬季流感高峰期後首宗兒童死亡個案。 (資料圖片／張浩維攝）

衞生防護中心公布本港流感數據，由去年12月30日至昨日（28日），累計有234宗成人嚴重流感個案，當中109人死亡，對比前日（27日）的數據，單日增加了12宗成人嚴重流感個案，再多7人死亡。昨天的死者當中，4人是65歲或以上長者，其餘3人是50歲至64歲人士。

今年共16宗兒童嚴重流感個案 1人死亡

今年共有16宗兒童嚴重流感個案，其中一人昨晚死亡，死者是過往健康良好的2歲男童，他於本月19日起出現發燒和咳嗽等病徵，至20日出現抽搐，同日到天水圍醫院急症室求醫，同日轉往屯門醫院的兒科深切治療部接受進一步治療，臨床診斷為甲型（H1）流感併發腦病變。男童沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。另外，有2名兒童仍然危殆，均留醫瑪麗醫院，分別是2歲男童及4歲女童。

院舍爆發個案方面，昨天新增了12宗個案，包括1間幼稚園或幼兒中心、7間小學、2間中學及1間安老院舍爆發流感。