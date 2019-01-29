【流感高峰】2個月大男嬰染甲型流感　併發嚴重肺炎住深切治療部

衞生防護中心今(29日)公布一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，一名2個月大男嬰自本月24日起出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵，昨天被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫，同日入住該院並轉往兒科深切治療部，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，男嬰現時情況嚴重。這宗是本月的第17宗兒童染流感嚴重個案。

一名2個月大男嬰患上甲型流感併發嚴重肺炎，是本月的第17宗兒童染流感嚴重個案。 （資料圖片）

衞生防護中心指，一名過往健康良好的兩個月大男嬰，自一月二十四日起出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵，於一月二十八日被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫，同日入住該院並轉往兒科深切治療部接受進一步治療。他的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，現時情況嚴重。

同住家人有上呼吸道感染病徵

初步調查顯示，男嬰沒有接種流感疫苗，不過中心補充指，一般而言，會建議6個月以上的嬰兒接種疫苗。男嬰在潛伏期內沒有外遊，他與外祖父親、父母及一名男親友同住，其外祖父母和一名男親友近日出現上呼吸道感染病徵，並已求醫，情況穩定，毋須住院，其他家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心正繼續調查。



衞生防護中心發言人指，最新監測數據顯示，本地季節性流感活躍程度可能在未來一段時間繼續維持在高水平，社會各界必須繼續提高警覺預防流感。鑑於幼童在今季流感較受影響，中心呼籲，如仍未安排子女接種今季流感疫苗，家長應盡快帶子女接種以加強個人保護。