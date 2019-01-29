【流感高峰】衞生署積極研究在幼稚園推疫苗接種先導計劃

冬季流感高峰期即將踏入第五周，衞生署指，本港流感活躍程度仍然高企，當中最影響6歲以下幼童。衞生防護中心總監黃加慶指，署方會積極研究把到校接種擴展至幼稚園及幼兒中心，推行先導計劃，並會積極考慮為幼童接種噴鼻式疫苗。 另外，醫管局在農曆新年期間會增加普通科門診診所名額，並已呼籲私家醫院、私家診所及慈善團體轄下的診所在新年間提供門診服務。

衞生防護中心總監黃加慶指，署方會積極研究在未來把到校接種擴展至幼稚園及幼兒中心，推行先導計劃，並會積極考慮為幼童接種噴鼻式疫苗。 (洪嘉徽攝)

衞生署衞生防護中心總監黃加慶指，本港流感活躍程度仍然高企，截至1月26日，共錄得544宗院舍/學校流感樣疾病爆發個案，當中396宗(72.8%)為幼稚園/幼兒中心的個案，受影響人數累計達2,611人，數字達至非常高強度水平，亦較去年同期更為嚴重，去年全季只有226間爆發。而0至5歲組別在流感高峰期第三周的入院率達10.79(每一萬人口計)，達高強度水平，而其他年齡組別入院率就只有0.55至2.29。另外，冬季流感高峰期至今，共錄得16宗兒童流感嚴重個案，當中一名2歲男童於昨晚死亡；整體數字高於上季相同時段(11宗)。

黃加慶表示，截至今年1月27日，0至5歲幼童的流感疫苗接種劑數為129,633，估計覆蓋率只有32.7%；而6至11歲兒童就接種了230,404劑，估計覆蓋率有54.9%。他續指，截至1月20日，有172間幼稚園/幼兒中心安排外展流感疫苗接種，而小學就有395間。他指，有安排外展疫苗接種的幼稚園/幼兒中心，流感爆發比例下降33%；而小學就下降60%。

黃加慶指，認同5歲以下幼童接種率有提升空間，署方會積極研究在未來把到校接種擴展至幼稚園及幼兒中心，推行先導計劃，並會積極考慮為幼童接種噴鼻式疫苗。

醫管局聯網服務總監高拔陞(右)指，農曆新年期間會增加普通科門診診所名額，並已邀請私家醫院、私家診所及慈善團體轄下的診所提供門診服務。 (洪嘉徽攝)

增普通科門診名額 私家診所假期開診

另外，醫管局聯網服務總監高拔陞指，今年1月21至27日，急症室平均求診人次為5873，最高達6523；內科病床佔用率達平均為108%，最高為113%；兒科佔用率平均就是90%；最高為100%。

高拔陞並指，農曆新年期間會增加普通科門診診所名額，在2月4至17日，會提供3900個額外名額。而今年農曆新年將提供門診服務的，包括12間私家醫院；醫學會、西醫工會等會員醫生的私家診所；慈善團體轄下的3間西醫診所及14間中醫診所/流動中醫車。