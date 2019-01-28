【收緊長者綜援】林鄭晤泛民又不歡而散　邵家臻引述：檢2津1門檻

民主派議員日前去信特首林鄭月娥，要求就「收緊長者綜援安排」進行會面。泛民七名代表議員邵家臻、張超雄、林卓廷、梁耀忠、郭榮鏗、楊岳橋及葉建源今（28日）下午與特首林鄭月娥會面，全程約45分鐘。 會後泛民會見傳媒，社福界議員邵家臻形容是次會面「再一次不歡而散」。他指，林鄭既不願意擱置下月起，收緊長者綜援的申領門檻，亦拒絕全面檢討綜援政策，以及拒絕接受民主派提出改善方案建議，只表示林鄭願意就特別津貼、補助金及綜援入息豁免上限三方面作檢討，或許會有所鬆綁。

社福界議員邵家臻形容會面是再一次不歡而散。（歐嘉樂攝）



邵家臻表示，會面時他率先問林鄭月娥會否全面檢討綜援政策，對方回應不會，並指，「大方向無得變」；對於泛民提出調高綜援標準金額，以及將為60至64歲長者補貼$1060元金額提高至$1600元，林鄭月娥亦一併拒絕。並拒絕答允於來年或日後考慮檢討以上建議，他指林鄭月娥認為「政府太多野做。」

邵家臻批評林鄭月娥無法為政策提供理據，又拒絕改善，他認為今次會面無法緩減長者在收緊綜援風波中承受的衝擊。工黨張超雄表示，林鄭月娥在會上重申政策是要釋放勞動力，有必要性，他批評林鄭月娥「生活在雲端」，無考慮到長者就業困難的現實，及背後理由。



教育界議員葉建源稱，會面中泛民有就林鄭早前的「妒忌論」提出不滿，指對方不應用這種方式描述大家的交往，「言談當中我們感覺到，她也同意自己失言。」

邵家臻形容泛民今次「帶着憤怒離開」，對政府整個管治作風感失望。他指雖然林鄭月娥答允於2019年完成檢討特別津貼、補助金及綜援入息豁免上限，但只佔綜援問題的三分之一，仍有三分之二政府不願觸碰。