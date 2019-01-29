【收緊長者綜援】長者退休後就業人工減半　議員轟配套欠奉勿強推

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，劣評如潮，引起外界強烈不滿。政府昨（28日）宣布暫緩受助人不參與自力更生綜合就業援助計劃（IEAPS），或連續半年未有會見跟進社工3次，扣減綜援金額200元的新安排。 有立法會議員今日（29日）繼續炮轟收緊長者綜援門檻，指長者就業欠配套，望政府不要與長者為敵。有市民又指，即使退休後希望繼續工作，但工資被大打折扣，難以鼓勵就業。

羅致光表示，暫緩扣減200元的新安排至8月1日作再決定，而特別補助金等有關檢討亦將會於年底完成，屆時會一併重新考慮。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光昨日面對跨黨派議員炮轟，仍稱「無任何打算」正式撤回此「懲罰金」安排。立法會福利事務委員會主席、民主黨鄺俊宇今日接受電台訪問時質疑當局，不少長者在年輕時可能好辛苦，為何在老年懲罰他們？他又指，局長「死牛一邊頸」，堅持在2月1日收緊長者綜援門檻至65歲，而非完成檢討才推行，希望政府懸崖立馬，不要與老人家為敵，否則只會惹來極大民憤。

工聯會何啟明也認為，政府至今仍無法以數據解釋收緊長者綜援門檻的理據，又指勞工處的工作把40至60歲人士放在同一組別，認為僱主寧願請40歲，60歲或以上人士競爭力偏低，當局應有足夠配套支援長者就業才收緊門檻。

聽眾斥政府政策不鼓勵長者就業

退休前在醫管局工作的聽眾余女士表示，超過退休年齡後，局方只願以最低工資繼續聘用，人工幾乎減少一半，故先後轉到銀行、快餐店、超級市場工作，但仍是最低工資，工作時也容易有勞損。她斥指，既然是「舊人」，醫院又長期缺人，醫管局為何不能以原本工資繼續聘請，認為「政府好差」。

接近70歲的聽眾蕭先生直斥，「林鄭衰過金融騙子、未見過政府官員咁衰」，坦言即使在50多歲找工作也有困難，只能依賴生果金生活。