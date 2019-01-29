【收緊長者綜援】中高齡就業計劃　長者做髮型助理？又要識英文？

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，立法會福利事務委員會昨（28日）召開特別議會討論項目，勞工及福利局局長羅致光於會上多次強調，勞工處設有「中高齡就業計劃」提供誘因，協助長者重返職場。 然而，《香港01》翻查勞工處網站中「中高齡就業計劃」發現，所提供的全職空缺，有近2,000份為售貨員及推廣，佔整體計劃空缺近兩成；雖然聘請告示列明僱主有意聘請合乎計劃資格的求職者，但部份資歷要求苛刻，包括須懂閱讀英文；持有個別行業營業牌照；甚至有聘請髮型學徒，負責洗頭，料長者難以符合相關資格。 有關注長者福利的團體認為，「中高齡就業計劃」提供的職位空缺大多不適合長者，做法難吸引傭主聘請60歲以上的求職者。

羅致光稱，勞工處設有「中高齡就業計劃」，讓僱主聘請長者重返職場。（資料圖片/歐嘉樂攝）

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，惹來社會反彈。立法會福利事務委員會昨日（28日）舉行特別會議，勞工及福利局局長羅致光於會上替新措施解話，強調政策原意為鼓勵具有工作能力的健全綜援受助人就業，又指勞工處設有「中高齡就業計劃」提供誘因，讓僱主聘請長者重返職場。

政府早於去年推出「中高齡就業計劃」，向僱主發放在職培訓津貼，鼓勵聘用年滿40歲或以上的失業求職人士，並為其提供在職培訓。合資格僱員完成計劃的在職培訓後，聘用60歲或以上失業人士的僱主，可就每名僱員申請每月最高達4,000元的津貼。

其中一個空缺要求申請人具有閱讀英文能力。（勞工處截圖） 不少職位要求申請人具閱讀英文能力 然而，翻查勞工處網站所示，「中高齡就業計劃」的全職空缺共有9,276個，當中有1,913個為營業、推廣及售貨員類別空缺。當中有不少僱主於備註中列明，有意聘請合乎中高齡就業計劃資格的求職人士，惟部份工作的資歷要求則較為苛刻。

聘顧客服務助理 要有閱讀英文能力

聘請廣告中有一顧客服務助理空缺，待遇月薪為11,000至11,700元，每周6天工作，每天工作9小時，負責處理蔬果部的貨品上落架及貨品陳列，解答顧客查詢和處理店舖日常工作等，但求職者卻須具有閱讀英文能力，甚至有聘請告示要求持有行業營業牌照，料不少長者難以符合相關資格。

有參與中高齡就業計劃的僱主聘請髮型學徒。(勞工處網頁截圖)

另外，有不少工種雖然願意聘請合乎中高齡就業計劃資格的求職人士，然而未必適合長者工作，例如有髮廊聘請髮型助理/學徒，須負責洗頭。

李立航認為，空缺較多的推銷員、廚師等職業其實依然不適合長者。（視覺中國）

要長者重新適應工作有難度 「跑數」亦有壓力

香港長者權益協會總幹事李立航認為，大多有空缺的工種都需要專業訓練，長者是並不適合擔任，或實際上難以適應。他以最多空缺的銷售員為例，因需要長期與客人接觸及遊說，指若長者本來不是任職相關的工作，要重新適應新工作始終有難度。「你要老人家拋個身出嚟做，佢哋都要過心理關口。」又直言推銷員要「跑數」，薪金不固定，會對長者造成莫大壓力。

飲食業有逾千空缺 但需體能及技能

而飲食業如廚師、侍應的空缺亦多達1,128個，是第二多空缺的工種。李立航稱，擔任廚師需要特定的體能及技能，「唔係人人都做到」。他又特別提到，長者要重新擔任廚師、侍應有兩大難處：其中一點是長者身體勞損情況高，擔任高勞動性工種有一定困難。即使長者有一定的飲食業工作基礎，因為飲食業種類多，單單是由日式與中式已是「兩碼子嘅工作環境」，他指長者其實亦是難以重新適應。

李立航直言，即使勞工處設有「中高齡就業計劃」，為聘用60歲或以上失業人士的僱主每月提供最高達4,000元的津貼，依然未能做到吸引傭主聘請長者；為長者生活著想，他稱政府應撤回調高門檻等新措施。