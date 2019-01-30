去年違泊發201萬張「牛肉乾」涉6.4億罰款　中西區車位減560個

香港泊車位緊絀，每逢假日，不少駕駛人士未能泊車或需被迫「違泊」，情況令人關注。政府表示，本港去年發出超過201萬張俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書，估計相關庫收入達6.4億元。運輸及房屋局局長陳帆書面回覆立法會議員提問，指政府預計於2019年內，全港可增加約512個及1692個分別由政府及私人營運而供公眾使用的泊車位，包括85個電單車、2095個家車及24個商用車輛泊車位。不過，中西區過去一年的私家車泊位，卻大減560個。

截至2018年2月底，政府於中西區提供的公眾私家車泊車位，由前年的2821個，減至去年的2261個。（資料圖片）

截至2018年2月底，政府於中西區提供的公眾私家車泊車位，由前年的2821個，減至去年的2261個，大幅減少560個私家車泊車位；而元朗、大埔及沙田的私家車泊車位則有較顯著上升，分別增加172、233及316個私家車泊車位。

另外，就未來公眾泊車位數目的估算，政府預計於2019年內可增加約512個及1692個分別由政府及私人營運而供公眾使用的泊車位，包括85個電單車、2095個家車及24個商用車輛泊車位。

本港去年共發出俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書共201萬張，增加政府收益達6.4億。（資料圖片）

本港違例泊車問嚴重，政府去年共發出俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書共201萬張，較前年增加超過17萬張，相關庫房收入達6.4億。其中單以西九龍警察總區而言，就違例泊車罪行的定額罰款通知書發出的數目就已為全港之冠，共發出超過51萬張，較其他總區多逾10萬張罰款通知書。

政府將覓地提供公眾停車場

而去年首次登記車輛數目，本港的電單車及私家車數字均錄得下跌，分別較前一年減少525及1355輛；惟本港每年的首次登記的汽車增長率，卻以百分之三的幅度增加，運輸及房屋局局長陳帆於立法會上直言「情況令人擔憂。」他又指，會就政府覓得的幾幅土地進行研究，希望以「一地多用」的原則運用土地，在合適的政府、機構或社區設施和公共休憩用地發展項目中，加設公眾泊車位，以期達致「地盡其用」。

另外，運輸署亦正進行的「商用車輛泊車位顧問研究」，稍後會制定短、中及長遠措施應對商用車輛的泊車及上落客貨需求，亦會考慮修訂《香港規劃標準與準則》中關於商用車輛泊車位及上落客貨設施的標準。

陳帆書面答覆立法會議員田北辰表示，議員於2013年對偵察平均車速攝影機系統試驗計劃有保留，故當時未有推行該試驗計劃。（資料圖片）

就打擊超速駕駛罪行，陳帆書面答覆立法會議員田北辰表示，政府曾於2013年5月就偵察平均車速攝影機系統的試驗計劃諮詢立法會交通事務委員會，惟當時議員對計劃有保留，未獲多數委員支持，故政府當時未有推行該試驗計劃。