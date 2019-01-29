【3個月清走400部】單車違泊問題嚴重　將軍澳海濱長廊淪重災區

將軍澳區內單車違泊問題嚴重，民政署於去年11月至今，已進行四次清理單車違泊的聯合行動，清理的單車的數目近400部。有西貢區區議員指，雖然民政署和地政署聯合執法，但只可以解決一時問題，建議政府立法監管。

據區議會文件，民政署由去年11月8日至12月20日，分別在坑口、寶琳、調景嶺及將軍澳南，進行四次清理違泊單車的聯合行動，清理的單車及共享單車總數近400部，其中共享單車佔總數六成，當中唐俊街近將軍澳海濱公園地點共清理99部單車。（詳細資料見下表）

然而，有區議員指出民政署的數字未能反映區內違泊單車的黑點。西貢寶怡區議員謝正楓回覆《香港01》指，將軍澳海濱長廊空間多、適合市民散步、慢跑和踏單車，所以共享單車違泊情況嚴重，屬區內黑點。他對於署方聯合執法表示歡迎，惟長遠解決問題，需要立法監管：「清理單車當然有少少用啦，但好快又會故態復萌，特別係共享單車，清完之後好快又死灰復燃。」謝正楓指將軍澳區的單車徑為「斷截禾蟲」，單車徑和行人路相間，違泊的單車令路面更窄，易生意外。

共享單車使用者「見位就泊」，即使署方進行清理行動，但行動過後又故態復萌。（相片由謝正楓提供）

另外，西貢坑口東區議員劉偉章亦指，將軍澳海濱長廊是共享單車違泊的重災區；惟署方的聯合清理行動未必能根治問題，而清理行動需要依照程序，未能即時根治問題。