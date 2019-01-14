【打擊違泊】雙黃線避車處照泊　區議員倡荃灣加裝閉路電視監察

荃灣美環街違泊問題嚴重，雖然近月有關部門已於附近的的士站加設石壆，杜絕其他車輛駛入站內上落客貨，惟荃灣區議員田北辰認為，避車處停車等候及違泊問題仍未見改善，建議於美環街避車處設置閉路電視，以記錄違泊情況，並對違法駕駛人士作出檢控。

根據田北辰議員辦事處交予區議會交通及運輸委員會的文件顯示，不少司機無視警告標語，在避車處內停車等候或違例泊車。這個情況於假日及繁忙時間尤其嚴重，私家車及貨車塞滿避車處，導致部份校車在上下課的高峰時間未能在避車處停車，只好冒險讓學童在馬路中穿過私家車走上行人路，情況險象環生。《香港01》記者於上星期六（1月12日）亦有到現場了解，發現即使在路上已豎有「停車等候，會被檢控而不予警告」等路牌，仍有不少車輛停泊在避車處。

私家車塞滿避車處，導致校車在上下課的高峰時間未能在避車處停車，只好冒險地讓學童在馬路中穿過私家車走上行人路，情況險象環生。（荃灣區議員田北辰提供）

田北辰對《香港01》表示，現時香港法例規定，檢控違例泊車必須有由警方發出的「牛肉乾」作為證據，因此政府有意把違例泊車修訂成違例駕駛，只要安裝了閉路電視，警方就可以「違例駕駛」為由，檢控非法停泊在美環街避車處的駕駛人士，而過程中毋須警員介入。

的士站已安裝石壆。（劉耀祥攝）

荃灣區議員鄭捷彬亦向《香港01》表示，雖然現時有警員在美環街附近的天橋拍下違泊車輛的相片，但由於執法人員人手有限，始終無法全天候監察交通情況，因此於美環街燈柱加裝閉路電視，是唯一能24小時監察違泊問題的方法。

美環街違泊問題嚴重。

鄭捷彬續說，現時全港暫時未有設置閉路電視監察違泊問題。「若成功爭取加裝閉路電視，美環街將會是全港第一個試點。」他又指，警方對這項建議態度正面，表明設置閉路電視有助協助他們執法，而運輸署暫時未有回應。