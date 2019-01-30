父涉5姦小學女兒案　被告辯稱女誤以為曾遭非禮　還女心願才招認

六旬漢涉多番強姦和非禮就讀小學的親女案今（29日）續。六旬漢被捕後與警方的錄影會面中直認曾非禮女兒，包括摸她胸部、下體等，惟他今自辯時反口否認沒有非禮女兒，他解釋女兒一直誤以為自己替她洗澡是在非禮她，故女兒一直想他坐監，甚至以死相逼，因此被捕後他為還女兒心願而向警員說謊，但收押期間思前想後，又決定澄清他其實沒有非禮過女兒。

現年63歲被告否認5度強姦親女。(資料圖片)

現年63歲的被告，被控5項強姦罪和5項屬交替控罪的亂倫罪，及兩項非禮罪，指他在2009至2011年間多番非禮和強姦其女兒即事主X。事主當時僅6至11歲，被告則51至56歲。

指女兒曾以死相逼

庭上昨日播出被告的錄影片段，他在片段中直認自己曾非禮女兒，但沒有強姦她，惟被告今自辯時否認非禮女兒，又稱女兒一直誤以為自己幫她洗澡是在非禮她，故想他坐監，甚至以死相逼，故被告被捕後直認非禮女兒，「還佢心願」，而且被告又稱他不想女兒自殺，遂向警方招認曾非禮女兒。

還押知女兒不自殺後決改口

被告直言最終選擇不就非禮認罪，是因為在收押期間，他得知女兒不曾自殺，又思前想後，決定不會就自己沒做過的事認罪，又認為被捕後向警方謊稱作出非禮行為，繼而被收押，已是「還債」給女兒。

被告亦否認經常在家中全裸走動、在兒子及女兒面前看色情片、替X洗澡時「篤」她的陰部。被告同否認強姦女兒。

案件編號：HCCC397/2017