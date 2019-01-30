【豬年2019】天氣暖年花提早開　入場買花市民：好好醜醜都會擺花

豬年將至，各區的年宵市場今日（30日）開鑼，今年冬季較過往和暖，其中全港最大的維園年宵市場，場內不少桃花、蘭花及菊花等未到過年已經盛開，到場市民把握機會購買年花佈置家居。有市民坦言擔心年花過早盛開，笑説「太熱就開冷氣」，亦有市民表示不太介意，指「好好醜醜都會擺花」。

維園年宵今（30日）開幕，不少市民到場選購年花。（林若勤攝）

年宵開鑼首日已吸引到一眾市民前來購買年花。但今年的冬季較和暖，部分未出售的花朵未到新春已經盛開，中午到場購買蘭花的馮小姐表示早已「做足功課」，預先格價，她指維園花檔的花價較花墟的便宜，相當吸引，入場不久已付388元購得靚蘭花。她又提到，今年天氣和暖，花開得較早，但也絕不介意，直言：「好好醜醜都會擺。」

購買百合花的夫婦表示，擔心所購買的年花會過早盛開，笑説：「要開都冇辦法，太熱就開冷氣啦！」

外傭Jenny（中）陪伴僱主前來購買年花，期間將一盤有8株的大型蘭花用頭頂住，看似十分輕鬆。(梁煥敏攝)

外傭「奇技」頭頂大型蘭花

外傭Jenny陪伴僱主前來購買年花，更施展「奇技」，將一盤有8株的大型蘭花用頭頂住，看來亦十分輕鬆，笑説：「唔重！」。僱主馮小姐指每年她也盡顯實力，讚嘆非常，「佢真係愛花多過自己，好犀利。」她強調日常到街市購買東西時，Jenny不會這樣搬移食物，同時她又提到蘭花的擺放時期較長，不太擔心太早盛開。

將於教大畢業的李同學陪伴母親到場購買蘭花，他表示，選購時只留意是否「合眼緣」，未有留意擺放期限，同時他希望為家居添置年花後，新一年可以開開心心，人人肥肥白白。他稱明白到現時教席有限，希望能夠盡快找到適合的工作。

今年維園年宵市場有榴槤賣。（林若勤攝）